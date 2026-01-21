Le anticipazioni turche di Io sono Farah annunciano colpi di scena sorprendenti che sconvolgeranno la protagonista. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Farah scoprirà due verità destinate a cambiare completamente il corso della sua vita. Tutto inizierà con il rapimento di Tahir, portato in Iran dagli uomini di Behnam. Durante la prigionia, l’uomo di Ali Galip scoprirà che la madre di Farah è viva e, una volta riuscito a fuggire e tornare in Turchia, rivelerà la notizia alla sua amata. Ma non è tutto: sarà proprio la madre della dottoressa ad aver donato il midollo a Kerim, e non il padre biologico.

Behnam rapisce Tahir e lo porta in Iran

Tahir finirà prigioniero in Iran a causa di Behnam, che lo considererà un nemico perché continua a girare attorno a Farah. Lei, intanto, resterà in attesa del suo amato, convinta che tornerà per liberare lei e Kerim, senza sapere ciò che gli è accaduto. Nel frattempo, il figlioccio di Ali Galip vivrà momenti terribili: sarà sorvegliato a vista e sottoposto a torture. Fortunatamente, Tahir riuscirà a tendere una trappola al suo aguzzino e a liberarsi, mettendo in difficoltà gli uomini di Behnam. Prima di fuggire, troverà uno scialle da donna e una scritta sul muro e, grazie a un bambino, scoprirà che proprio lì è stata tenuta prigioniera fino a pochi giorni prima la madre di Farah.

Consapevole dell’incredibile verità, la donna non è morta, come invece crede la madre di Kerim, Tahir farà ritorno in Turchia.

Farah scopre che sua madre è viva

Nel frattempo, Farah sarà disperata, poiché verrà a sapere che Tahir è stato rapito e portato in Iran da Behnam. Quest’ultimo sarà convinto che il suo acerrimo nemico sia ormai morto, ma un colpo di scena inatteso lo lascerà senza parole quando Tahir ricomparirà in azienda. Le sorprese non finiranno qui: Farah riceverà una notizia sconvolgente, perché Tahir le rivelerà che sua madre è viva. Inoltre, la donna scoprirà che Behnam non è il vero donatore di midollo di Kerim: a salvare la vita del bambino è stata sua madre, la nonna materna di Kerim.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gonul e Kaan si sono sposati

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah ha insistito per tornare a casa e non restare in ospedale dopo l’attentato che ha colpito lei e Bade. Tahir ha creduto fin da subito che Behnam fosse il responsabile e, insieme a Mehmet, ha fatto irruzione in un hotel costringendo l’ambasciatore iraniano a mettersi in contatto con lui. Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è arrivato e Farah e Tahir si sono presentati alla casa degli Akinci per prendere parte alla cerimonia. Durante il matrimonio, Mehmet ha dichiarato i suoi sentimenti a Bade, mentre Farah ha cercato di impedire a Tahir di portare avanti la sua vendetta contro Ali Galip.