Io sono Farah subisce un cambio programmazione nel palinsesto di martedì 27 gennaio 2026. Mediaset, in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime dell'Olocausto, ha scelto di rimodulare la programmazione del prime time per lasciare spazio a un film che possa ricordare tale strage.

A farne le spese, quindi, sarà l'appuntamento con la soap opera che vede protagonista Demet Ozdemir, la quale sarà sospesa dal prime time e proseguirà soltanto nella fascia del primo pomeriggio, al termine di Beautiful.

Perché cambia la programmazione di Io sono Farah del 27 gennaio

Tutti gli appassionati di Io sono Farah che, martedì 27 gennaio, si collegheranno intorno alle 21:55 su Canale 5 per seguire la nuova puntata speciale della soap opera turca, resteranno profondamente delusi.

Eccezionalmente per questo martedì sera, infatti, la messa in onda della soap opera turca non è in programma nel palinsesto del prime time.

Al suo posto andrà in onda il film, in prima visione assoluta, L'ultima volta che siamo stati bambini con protagonista Claudio Bisio, dedicato al Giorno della Memoria.

Una scelta dettata dall'esigenza di dedicare la prestigiosa fascia del prime time a un film che possa ancora smuovere le coscienze degli spettatori italiani e indurli a riflettere su quello che è stato uno dei più grandi drammi della storia dell'umanità.

La soap opera Io sono Farah sospesa martedì 27/1 su Canale 5 nella fascia serale

Per il prossimo martedì 27 gennaio, quindi, l'appuntamento con Io sono Farah andrà in onda soltanto nel daytime pomeridiano di Canale 5 con la consueta breve puntata di soli 15 minuti che sarà trasmessa a cavallo tra la fine di Beautiful e l'inizio di Forbidden Fruit.

Eccezionalmente per questa nuova settimana di messa in onda, la soap opera incentrata sulle tormentate vicende di Farah e Tahir andrà in onda solo nel primo pomeriggio e non avrà nessuna appendice nella fascia serale, dato che la puntata non trasmessa martedì sera non verrà recuperata in nessun altro giorno.

I nuovi episodi serali della soap riprenderanno regolarmente dal 3 febbraio su Canale 5, al termine del game show La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.