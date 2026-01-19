Le anticipazioni su ciò che accadrà negli appuntamenti della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, trasmessi dal 26 al 30 gennaio 2026, dicono che Behnam Azadi sarà ancora più spietato. Convinto di essersi liberato del nemico Tahir, l’iraniano separerà Farah Ersadi in maniera definitiva da loro figlio Kerim.

Behnam crede di aver ucciso Tahir

Rahsan, la madre di Behnam, riuscirà a convincere Farah ad accompagnarla in un negozio. Tahir approfitterà dell’occasione, per rapire la moglie Farah, con l’obiettivo di chiederle per quale motivo vuole divorziare da lui.

La giovane mentirà a Tahir, facendogli credere di aver capito di amare Behnam, il padre biologico di suo figlio Kerim. Appena verrà a conoscenza della scomparsa di Farah a causa di Tahir, Behnam ordinerà ai suoi uomini di cercarla disperatamente.

Purtroppo, durante una colluttazione tra gli scagnozzi dell’iraniano e Bekir, verrà ferita Gonul. Ancora una volta, Farah sconvolgerà Tahir, tornando tra le braccia di Behnam. In seguito, quest’ultimo si scontrerà fisicamente con il rivale Tahir, e finirà per farlo cadere giù da un edificio in costruzione. Per fortuna, Tahir atterrerà su un mucchio di sabbia all'insaputa di Behnam, che crederà di averlo ucciso.

Farah tenta di farla finita

Farah entrerà in crisi, appena verrà a conoscenza del decesso del marito Tahir.

Ben presto, Behnam apprenderà da uno dei suoi uomini che non c’è alcuna traccia del corpo di Tahir. In preda alla disperazione totale, Farah dirà a Behnam di non avere più armi da usare contro di lei, adesso che si è sbarazzato di Tahir.

L’iraniano farà ricredere la giovane, dicendole di aver spedito Kerim in Iran. Sopraffatta dal dolore, per aver perso sia Tahir e il figlio, Farah tenterà di farla finita, tagliandosi le vene in presenza di Behnam.

Riepilogo: Behnam ha avuto la conferma di essere il padre di Kerim

Dopo essere giunto a Istanbul e aver costretto l’ex Farah a seguirlo insieme al figlio Kerim, Behnam ha avuto la conferma di essere il vero padre del bambino. In particolare, l’uomo ha sottoposto Kerim a un test di paternità. Intanto, appena è uscito dal carcere, Tahir ha minacciato Akbar, lo zio di Behnam, per rintracciare la sua famiglia.