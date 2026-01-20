Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, Vera Akinci (Senan Kara) riuscirà a farsi perdonare da Behnam Azadi (Feyyaz Duman) rivelandogli un segreto, ovvero che Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) e Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) sono fratelli.

Tahir ottiene le quote della società di Vera e Behnam, Mehmet si ricorda che l’attentatore l’ha ferito con la sua pistola

Ben presto, Mehmet uscirà dal coma e scagionerà Tahir, anche se non si ricorderà chi è stato a ridurlo in fin di vita un anno prima. Il commissario capo, sarà certo che non può essere stato l’ex detenuto a ferirlo gravemente, poiché si erano alleati contro Ali Galip e il suo misterioso complice.

Tahir però, finirà per deludere Mehmet, appena metterà le mani in un suo fascicolo per ottenere il 3% delle quote dell’azienda da Vera e Behnam.

In seguito, Bade porterà Mehmet nel garage in cui è avvenuto il suo scontro con l’agnello nero in combutta con Ali Galip. Grazie all’avvocatessa, il commissario capo si ricorderà che l’attentatore l’ha colpito con la sua pistola, dodici mesi prima. Poco dopo, appena Bade gli canterà una ninna nanna, Mehmet si ricorderà che è la stessa che gli aveva intonato sua madre quando aspettava un altro bambino.

Ali Galip lascia le azioni della sua azienda a Tahir e Gonul

Nel contempo, Vera scatenerà la furia di Behnam, dopo aver insistito per far aprire il testamento del marito Ali Galip, con il sospetto che potrebbe essere morto.

Appena Gonul e Tahir erediteranno le quote del defunto boss, verrà alla luce l’identità del fratello di Mehmet.

In particolare, Vera oltre a rivelare a Behnam che Tahir e Mehmet sono fratelli, gli dirà che i loro genitori sono morti per mano di Ali Galip.

Riepilogo: Mehmet è stato ferito gravemente dal padre Orhan

Nella parte finale della prima stagione, Orhan spietato più che mai ha sparato il figlio adottivo Mehmet alla testa, riducendolo in coma. Quest’ultimo, aveva finalmente scoperto che era suo padre il misterioso agnello nero che tanto stava cercando, ed è sopravvissuto grazie a Tahir, il quale l’ha portato d’urgenza in ospedale, dopo averlo trovato gravemente ferito e in condizioni disperate.