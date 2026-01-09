Mehmet scoprirà che Orhan è Agnello Nero nella puntata finale di stagione di Io sono Farah in onda martedì 13 gennaio, ma finirà male.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan non esiterà a sparare contro suo figlio pur di difendere il suo segreto. Mehmet sarà colpito alla testa da un proiettile e cadrà in una pozza di sangue, mentre Orhan scapperà impunito e la farà franca. Nel frattempo, Behnam arriverà a casa di Farah e porterà via lei e il bambino prima del ritorno di Tahir.

Finale di stagione: Gonul e Kaan sposi, Ali Galip incastrato

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano una puntata densa di colpi di scena per il gran finale di stagione che si aprirà con le nozze di Gonul e Kaan.

Alla festa saranno presenti entrambe le famiglie degli sposi, al completo. Anche Tahir e Bade, ormai decisi ad incastrare Ali Galip, saranno tra gli invitati e agiranno per aiutare Mehmet contro il boss. La cerimonia partirà con il piede sbagliato, visto che Kaan tradirà Gonul con Yasemin pochi minuti prima di arrivare all'altare. La festa procederà senza intoppi e durante il ballo di Kaan e suo padre, Tahir sistemerà un localizzatore sull'orologio di Ali Galip per incastrarlo ed essere finalmente libero di ricominciare una vita onesta accanto a Farah. I piani di Mehmet e Tahir procederanno e ci sarà una retata della polizia per catturare Ali Galip e il suo misterioso socio, ma non sarà così facile arrivare ai due boss.

Tahir inseguirà Ali Galip e si troverà faccia a faccia con lui, sul punto di sparargli. L'uomo sarà tentato di mettere fine alla vita del boss che ha sterminato la sua famiglia, ma il pensiero di Farah lo fermerà. Tahir lascerà andare Ali Galip, dicendogli che ormai non può più scappare perché la polizia sa tutto di lui grazie alle sue dichiarazioni.

Il ritorno di Behnam cambierà tutto in Io sono Farah

Nella puntata finale della prima stagione di Io sono Farah di martedì 13 gennaio, Tahir si sentirà finalmente libero e chiamerà subito Farah per chiederle di fare le valigie. La donna non risponderà al telefono e Tahir lascerà un messaggio, ignaro di quello che sta succedendo a casa sua. Behnam, infatti, in quel momento tornerà e terrà Farah in ostaggio e la costringerà a seguirlo con suo figlio Kerim.

Nel frattempo, Mehmet inseguirà l'altro boss, Agnello Nero, di cui ancora non conosce l'identità. Il poliziotto resterà senza parole quando dall'auto misteriosa usciranno il suo braccio destro, Ilyas e Orhan, suo padre e ex capo della polizia. Mehmet punterà l'arma contro suo padre, ma Orhan riuscirà a disarmarlo e, pur di non essere smascherato, farà fuoco contro suo figlio. Mehmet cadrà in una pozza di sangue, con una grave ferita alla testa. Quando Tahir andrà da lui lo troverà in fin di vita e lo porterà in ospedale. Ancora una volta, quindi, Orhan la farà franca.

Orhan appare più spietato di Ali Galip

Nelle puntate precedenti, qualcun altro ha quasi scoperto la vera identità di Orhan. Si tratta di Bekir, il nipote di Ali Galip che sta indagando sulla morte di suo padre.

Il ragazzo, grazie ad alcuni ricordi della sua infanzia, ha iniziato a sospettare che tra Orhan e suo zio ci fosse più di un legame. Bekir è arrivato nello studio di Orhan e ha frugato tra le sue cose, ma l'uomo lo ha sorpreso con le mani nel sacco. Il ragazzo non ha scoperto niente, ma Orhan ha ordinato ai suoi uomini di eliminarlo. Quel giorno, però, nella macchina di Bekir c'erano Bade e Farah che sono state vittime di un agguato e pensano che sia stato Ali Galip.