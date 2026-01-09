Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Piril deciderà di trasferirsi in Francia dopo aver visto Sarp e Bahar abbracciati in ospedale. La protagonista darà una seconda chance al rapporto col marito in seguito all'incidente stradale in cui rimarranno coinvolti.

Fazilet prega Jale di trovare un'infermiera per suo figlio Raif

Bahar, Arif, Hatice e Sarp rimarranno coinvolti in un brutto incidente automobilistico che renderà necessario il ricovero in clinica. Arif riporterà qualche escoriazione mentre Bahar e suo marito finiranno in terapia intensiva come Hatice.

Quest'ultima morirà in seguito ad un attacco cardiaco dopo aver raccomandato ad Enver di prendersi a cuore la situazione di Sirin, la loro figlia più debole psicologicamente.

Tra i ricoverati figurerà anche Fazilet, una scrittrice di vecchia fama, la quale assumerà un atteggiamento scorbutico in quanto preoccupata per le condizioni in cui ha lasciato suo figlio Raif. La nuova arrivata pregherà la dottoressa Jale di cercare un'infermiera che possa prendersi cura del primogenito, da anni costretto su una sedia a rotelle.

Piril va in Francia in seguito al ritorno di fiamma tra Bahar e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Jale rintraccerà una sua vecchia conoscente che però sarà liquidata da Raif, che dimostrerà di avere un carattere freddo e intransigente.

Fazilet supplicherà comunque la dottoressa di farla rimanere una notte in più in ospedale per convincere il figlio ad accettare un aiuto esterno. La scrittrice e Raif diventeranno protagonisti assoluti della dizi turca mentre Piril e Munir abbandoneranno Istanbul, lasciandosi alle spalle il dolore della morte di Suat, ucciso da Azmi durante la resa dei conti con Nezir. Il tirapiedi andrà via per dimenticare il suicidio di suo fratello mentre Piril troverà rifugio in Francia quando vedrà Bahar e Sarp dormire insieme in un letto d'ospedale. La protagonista darà una chance alle nozze con suo marito per la tranquillità di Nisan e Doruk ma il destino avrà in serbo un altro epilogo.

Yusuf ha scoperto che Kismet è la sua figlia illegittima

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Yusuf ha scoperto che Kismet è sua figlia illegittima e il loro confronto è stato tutt'altro che pacifico. L'avvocatessa non ha risparmiato all'uomo accuse pesantissime che hanno messo in discussione il ruolo di padre. Arif, invece, ha scoperto che il contratto d'affitto stipulato da Sarp con suo padre Yusuf è intoccabile.

Infine il comportamento di Sirin ha scatenato il disappunto da parte di Enver e Hatice.