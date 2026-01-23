Le trame delle puntate finali di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Tahir collaborerà con la polizia per incastrare Orhan. Farah Ersadi (Demet Ozdemir), invece, scoprirà di attendere il suo secondo bambino.

Tahir aiuta la polizia ad incastrare Orhan

Nell'ultimo episodio dal titolo Seconde opportunità, Farah deciderà distruggere le prove che potrebbero incastrare Gonul e Bade di omicidio. La donna dimostrerà un'evoluzione significativa poiché sceglierà la via del perdono invece che della rabbia.

Nel frattempo, Tahir organizzerà un piano per incastrare Orhan, il vero mandante degli omicidi.

L'operazione finirà nei peggiori dei modi per il criminale poiché verrà coinvolto in uno scontro armato dove sembrerà perdere la vita. Tutti crederanno che Tahir sia davvero morto se non accadesse il colpo di scena. Grazie ad un flashback si scoprirà che il protagonista ha finto la sua morte con l'aiuto della polizia per entrare nel programma protezione testimoni.

Farah Ersadi scopre di essere incinta

Le anticipazioni rivelano che Farah scoprirà di essere in attesa del suo secondo figlio. La gioia della dottoressa iraniana aumenterà quando riceverà una lettera che la riempirà di fiducia. Qualche tempo dopo, la protagonista e Tahir si ritroveranno lontani da Istanbul pronti a ricominciare una vita insieme a Kerim, finalmente guarito e pronto ad andare a scuola.

Un finale felice per la coppia protagonista della serie tv che ha conquistato il pubblico italiano.

Mehmet si è risvegliato dal coma

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Tahir ha trovato Mehmet in una pozza di sangue e l'ha portato in ospedale dov'è entrato in coma. Allo stesso tempo, Ali Galip ha consigliato ad Orhan d'incastrare Tahir del tentato omicidio ai danni del commissario. Il criminale è quindi finito in carcere da innocente. Il pubblico ha assistito ad un salto temporale di un anno. Il protagonista ha continuato a rimanere dietro alle sbarre mentre Bade ha raggiunto l'ospedale per stare al fianco di Mehmet.

Nel frattempo, Farah ha vissuto momenti difficili a causa di Behnam, che l'ha vessata.

La ragazza ha chiesto aiuto a Bade e Gonul dopo aver preso il telefono di una cameriera. Le due amiche hanno trovato la protagonista con delle importanti bruciature su tutto il corpo.

Mehmet, invece, si è risvegliato dal coma in ospedale dov'è stato raggiunto da Bade. In questa circostanza, il commissariato è riuscito a scagionare Tahir grazie alla sua deposizione. Infine Perihan ha avuto una lite con Vera per il mancato pagamento dell'affitto.