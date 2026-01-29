Le trame delle puntate finali di Io sono Farah in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Tahir, Yilmaz e Bekir organizzeranno una trappola per vendicarsi di Orhan. Il piano avrà conseguenze drammatiche poiché il criminale rimarrà ferito da un colpo di pistola all'addome per proteggere suo fratello Mehmet.

Tahir, Yilmaz e Bekir organizzano un piano per incastrare Orhan

Tahir, Yilmaz e Bekir organizzeranno una trappola con la complicità di Mehmet per incastrare Orhan. Il criminale deciderà di utilizzare l'oro che aveva sottratto in Iran a Behnam per incastrare l'ex capo della polizia, chiedendo in cambio che Farah venga scagionata dall'accusa di omicidio di Ali Galip.

Nel frattempo, la protagonista apparirà decisa a dichiararsi colpevole, non volendo far arrestare Tahir ingiustamente. Allo stesso tempo, Farah vivrà dei momenti di serenità insieme al criminale ed il piccolo Kerim, che finalmente potrà andare a scuola.

Tahir colpito da un colpo d'arma da fuoco per proteggere Mehmet

Le anticipazioni rivelano che Bade confesserà a Mehmet tutta la verità sulla morte di Ali Galip. Il poliziotto, a questo punto, chiamerà Farah, promettendole che farà di tutto pur di liberare lei e Tahir dalla situazione incresciosa in cui si sono ritrovati.

Il criminale, apparentemente disarmato e senza giubbotto antiproiettile, deciderà di affrontare Orhan, che sarà all'oscuro di essere immortalato da una telecamera nascosta.

In questo frangente nascerà un conflitto a fuoco in cui Tahir per proteggere Mehmet verrà colpito all'addome. Il criminale in fin di vita pronuncerà le sue ultime parole tra le braccia del fratello maggiore mentre Farah disperata lo supplicherà di resistere perché è in attesa di suo figlio e loro avranno bisogno di lui.

Mehmet non parteciperà al funerale di Tahir, che si concluderà in modo strano e frettoloso. Il pubblico scoprirà che l'uomo ha finto la propria morte per tagliare i ponti con la criminalità. Mehmet accompagnerà Farah in una villa isolata dove incontrerà Tahir in vita.

Farah si è rifiutata di scappare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Behnam ha salvato Kerim con una donazione di midollo osseo avendo scoperto che è suo figlio biologico.

L'uomo ha deciso di sequestrare Farah all'interno di una stanza dove l'ha sottoposta a crudeli torture. Rahsan ha poi portato la nuora in un negozio di abbigliamento con la scusa di comprarle qualche abito. La donna ha trascinato Farah all'interno di un camerino dove le ha offerto gioielli e denaro per scappare lontano da Behnam. La protagonista ha rifiutato, non volendo separarsi da suo figlio Kerim.