Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahir uscirà dal carcere grazie alla deposizione di Mehmet. Kerim, invece, guarirà dai suoi problemi di salute con una donazione di midollo osseo da parte di Behnam.

Mehmet fa scarcerare Tahir dopo essere uscito dal coma

Mehmet scoprirà che suo padre adottivo è l'Agnello nero nonché alleato di Ali Galip. Orhan non esiterà a sparare in testa al commissario, che sopravviverà anche se entrerà in coma appena raggiunto l'ospedale. Orhan si metterà d'accordo con Ali Galip e Behnam per far ricadere la colpa su Tahir. Quest'ultimo verrà incarcerato per un anno almeno finché Mehmet non uscirà dal coma.

Il commissario riprenderà i sensi accanto a Bade, che non lo lascerà solo nemmeno un momento. L'uomo riuscirà a far scarcerare Tahir anche se avrà molte lacune nella sua memoria.

Kerim guarisce grazie alla donazione di midollo osseo da parte di Behnam

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir finalmente libero deciderà di parlare con Farah (Demet Ozdemir) per chiederle come mai si è avvicinata così tanto a Behnam. Prima d'incontrare la moglie, il criminale dovrà vedersela con Vera che l'accuserà di aver fatto male ad Ali Galip. La donna però non avrà la certezza della morte del marito poiché Farah, Bade e Gonul riusciranno in qualche modo a nascondere l'accaduto. Tahir si arrabbierà moltissimo quando Behnam lo avviserà che la protagonista gli ha proibito di avvicinarsi a lei ed al piccolo Kerim, ormai guarito dalla malattia dopo la donazione di midollo osseo da parte del padre.

Ma il criminale non si rassegnerà e per questo compierà un'azione pericolosa pur di parlare a quattrocchi con Farah.

Tahir ha capito che Bade e Farah stanno collaborando con Mehmet

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a gennaio su Canale 5, Tahir e sua moglie si sono recati a villa Akinci per celebrare le nozze ufficiali tra Gonul (Derya Pınar Ak) e Kaan. La protagonista ha cercato di distrarre suo marito per parlare con Mehmet. Quest'ultimo ha detto a Farah di mettere un localizzatore nello studio di Ali Galip in modo da tracciare ogni suoi spostamento. Tahir ha capito che sua moglie ha combinato qualcosa con la complicità di Bade. Il criminale ha deciso di seguire il taxi con a bordo le due donne, scoprendo del loro piano con Mehmet.

L'uomo ha avuto un teso faccia a faccia con il commissario. Bade è stata costretta a stordire Tahir (Engin Akyürek) con un teaser. Una volta ripreso i sensi, il criminale ha cercato di convincere Farah a smetterla di seguire i consigli di Mehmet perché è un doppiogiochista.