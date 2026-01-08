Non è stato Ali Galip a colpire Farah e Bade nell'agguato, ma Orhan: è quanto emergerà nelle puntate di Io sono Farah dall'12 al 16 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah e Bade saranno convinte che Ali Galip ha tentato di eliminarle dopo aver trovato il registratore nel suo studio. In realtà si scoprirà che ad agire è stato Orhan, ma non voleva colpire le due donne. Il bersaglio di Agnello Nero era Bekir, colpevole di aver frugato nel suo studio di nascosto.

L'agguato di Io sono Farah: non tutto è come sembra

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Bade e Farah saranno vittime di un agguato, ma non tutto sarà come sembra.

Le due donne si troveranno in macchina, dirette da Mehmet dopo aver saputo che Ali Galip ha scoperto che Farah ha piazzato un registratore nel suo studio. Bade e Farah saranno inseguite da un'auto e attaccate da una serie di spari che le faranno finire in ospedale. Farah se la caverà con una ferita alla mano, ma la situazione dell'avvocato, che era alla guida, sarà più seria. Bade diventerà sterile dopo l'agguato e questo la farà disperare. Dopo aver fatto mente locale su quello che è accaduto pochi minuti prima dell'attacco, Farah dedurrà che è stato Ali Galip ad organizzare tutto. La donna ricorderà che poco prima Bade era andata da lei per avvisarla del ritrovamento del registratore e non avrà dubbi.

Farah telefonerà all'avvocato per metterla in guardia su suo zio: Bade sarà d'accordo con lei anche se faticherà molto a pensare che Ali Galip potesse toglierle la vita. Il boss, intanto, andrà a trovare sua nipote e si mostrerà sinceramente preoccupato per lei e per quello che è accaduto. Bade penserà che lo zio stia recitando, ma in realtà Ali Galip sarà sincero: non è stato lui a tendere l'agguato e si scoprirà qualche puntata dopo.

Orhan furioso con Ilyas per aver sbagliato bersaglio

Nelle puntate di Io sono Farah dal 12 al 16 gennaio emergerà la verità sull'agguato di cui sono state vittime Bade e Farah. Tutto avrà inizio quando Bekir tornerà a casa e troverà l'auto di Bade perfettamente integra nonostante l'agguato subito.

"Come mai la macchina è tutta intera dopo quello che le è successo?" chiederà alla guardia del corpo che gli spiegherà che sua sorella ha preso la sua auto per uscire. Appena apprenderà questa notizia. Bekir capirà che era lui il bersaglio di quell'agguato e capirà anche chi lo ha organizzato. Attraverso un flashback si vedrà che qualche giorno prima Orhan aveva sorpreso Bekir frugare nel suo studio in cerca di vecchie foto. Sarà chiaro che il vero responsabile dell'agguato è Orhan e il suo obiettivo era Bekir. Poco dopo, infatti, si vedrà il padre di Mehmet schiaffeggiare il giovane Ilyas, colpevole di aver sbagliato bersaglio quando ha sparato contro la macchia di Bekir. "I vetri erano scuri", si giustificherà il ragazzo, ma Orhan non avrà nessuna comprensione per lui.

Il vero volto di Orhan: Agnello nero

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah è emerso che Orhan è complice di Ali Galip e per anni ha mentito conducendo una doppia vita. Apparentemente era un integerrimo commissario della polizia, ma in realtà era a capo dell'organizzazione criminale con Ali Galip, per tutti suo nemico. Per adesso nessuno conosce questa verità, ma Bekir ha già capito che qualcosa non va nel padre di Gonul e sta cercando notizie del passato per capire che legame ci sia tra l'uomo e suo zio. Nel frattempo, Mehmet è sempre più vicino a scoprire il vero volto di suo padre. Anche se il poliziotto non immagina che Orhan è un malvivente, sta tendendo una trappola ad "Agnello nero" per capire chi sia.