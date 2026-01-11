Farah chiederà il divorzio a Tahir che sarà in carcere: inizierà così la seconda stagione di Io sono Farah mercoledì 14 gennaio, dopo un salto temporale di un anno in cui marito e moglie sono stati distanti.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir e Farah si rivedranno in tribunale per l'udienza di divorzio. Lui, però, non avrà nessuna intenzione di rinunciare alla sua famiglia e lo ribadirà a gran voce.

Salto temporale in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che la seconda stagione si aprirà con un salto temporale di un anno.

Tahir sarà detenuto con la pesante accusa di aver sparato contro Mehmet e averlo ridotto in fin di vita. L'uomo uscirà dal carcere per recarsi in tribunale scortato dalle guardie, per la causa di divorzio intentata da Farah. La donna, profondamente cambiata, entrerà in aula vestita in modo impeccabile e con un'espressione gelida. Per Tahir, rivedere sua moglie, sarà un tuffo al cuore e lascerà trasparire che brucia ancora d'amore per lei. Farah, invece, terrà gli occhi bassi e guarderà il meno possibile Tahir.

Tahir combatterà per la sua famiglia

Nella puntata di Io sono Farah in onda mercoledì 14 gennaio il giudice leggerà la domanda di divorzio. Tahir, però, risponderà in modo chiaro e netto: "Non ci sarà nessun divorzio".

L'uomo si rivolgerà direttamente a Farah: "Sono passati 334 giorni senza di te", dirà, "La mia vera punizione è non sapere cosa hai passato". Tahir chiederà a sua moglie di guardarlo negli occhi e di ripetergli che vuole il divorzio, ma lei sarà impassibile. Farah si alzerà in piedi senza esitare: "Voglio il divorzio". I due si guarderanno a lungo e Tahir dubiterà della sincerità di sua moglie che però insisterà. "Riporterò indietro la mia famiglia", dirà Tahir con decisione.

Perché Tahir si trova in carcere?

Tahir è stato incastrato da Orhan e Ali Galip dopo l'operazione di polizia a cui aveva partecipato anche lui. Mehmet, in quell'occasione, ha scoperto che Orhan è Agnello Nero ed è finita in tragedia.

L'ex capo della polizia ha sparato contro suo figlio e lo ha colpito alla testa riducendolo in fin di vita. Orhan è scappato subito e Tahir è arrivato in un secondo momento. L'uomo ha portato Mehmet in ospedale. Per Orhan e Ali Galip è stato facilissimo far figurare Tahir come il colpevole.