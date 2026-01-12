Behnam rapirà Farah e sottoporrà Kerim al test del Dna nella puntata di Io sono Farah di venerdì 16 gennaio: Tahir tornerà a casa troppo tardi.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah lascerà a Tahir una lettera in cui spiegherà che il padre di Kerim l'ha portata via. La donna aggiungerà che il medico che aiuterà Behnam è iraniano e Tahir si metterà subito a cercarlo.

L'arrivo di Behnam in Turchia

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che dopo la telefonata di Ali Galip che gli dirà che è padre, Behnam andrà ad Istanbul a cercare Farah. Quest'ultima si ritroverà di fronte all'uomo che più temeva in assoluto e tremerà di paura.

Behnam entrerà in casa di Farah e dopo aver immobilizzato le guardie del corpo chiederà alla donna se Kerim sia suo figlio. Lei, terrorizzata, gli dirà che non lo ha mai tradito e che il bambino è suo. Behnam, tuttavia, non si fiderà delle parole di Farah e la porterà via con Kerim per sottoporre il bambino al test del Dna. La donna, pur di evitare che Behnam faccia del male a suo figlio accetterà di seguirlo e gli dirà che tra lei e Tahir il matrimonio è fittizio. Farah preparerà Kerim in fretta e gli racconterà che Behnam è un suo conoscente e che potrà aiutarli con il trapianto.

Tutto cambierà a Io sono Farah: Tahir resterà solo

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 16 gennaio, Tahir incastrerà Ali Galip ma gli risparmierà la vita perché tutto quello che vuole è ricominciare con la sua amata e Kerim in Francia.

Quando Tahir tornerà a casa, però, non troverà più sua moglie il bambino e sarà disperato. Attraverso la telecamera, l'uomo vedrà Behnam e capirà che Farah è con lui, ma non saprà come cercarla. Fortunatamente, la donna lascerà un piccolo indizio a Tahir: in una lettera gli spiegherà che Behnam vuole sottoporre Kerim al test del Dna e il medico a cui si è rivolto è iraniano. L'uomo si metterà alla ricerca del medico e sarà pronto a tutto pur di recuperare la sua famiglia.

Ali Galip e Orhan sono riusciti a scappare

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah, Tahir e Farah hanno deciso di trasferirsi in Francia e ricominciare una vita con Kerim. Prima, però, Tahir ha deciso di aiutare Mehmet a catturare Ali Galip e il suo socio, il misterioso Agnello Nero che da anni impedisce alla polizia di fare giustizia.

Il poliziotto e Tahir hanno seguito Akinci grazie a un localizzatore ed ha avuto inizio un'operazione che aveva lo scopo di sgominare il clan. Nell'inseguimento, Tahir si è trovato faccia a faccia con Ali Galip che per anni è stato per lui come un padre. L'uomo era sul punto di premere il grilletto contro Akinci, ma alla fine ha evitato di farlo. Nel frattempo, Mehmet ha catturato Agnello Nero e ha scoperto che è Orhan, suo padre. L'operazione è finita in tragedia: Orhan ha sparato contro Mehemt alla testa ed è scappato.