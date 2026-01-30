Le puntate di Io sono Farah in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, sempre su Canale 5 alle 14:00 (con appuntamento speciale mercoledì anche in prima serata), promettono una settimana ad altissima tensione. Farah cercherà in tutti i modi di proteggere Tahir, arrivando persino a dichiarare un amore mai provato per Behnam, nella speranza di convincere Tahir a lasciarla andare. La situazione però precipita: gli uomini di Behnam sono sulle tracce dei due fuggitivi e una sparatoria coinvolge Gonul. Quando Behnam e Tahir si trovano finalmente faccia a faccia, un gesto di compassione ribalta le carte in tavola, ma la vendetta di Behnam è pronta a colpire ancora.

Nel frattempo, Farah lotta con la disperazione, mentre Merjan si rivela una preziosa alleata per Tahir. Le strategie per liberarsi dal giogo di Behnam si fanno sempre più rischiose e coinvolgono anche Mehmet, mentre i sentimenti e le alleanze si complicano.

Farah si sacrifica per Tahir, ma Behnam non si ferma davanti a nulla

Le nuove puntate mostreranno una Farah disposta a tutto pur di salvare Tahir, anche a mentire sui propri sentimenti. La donna, infatti, dice a Tahir di amare Behnam per convincerlo a lasciarla andare. Nonostante il dolore, Tahir sembra volerle dare ascolto, ma le minacce di Behnam incombono. In una rocambolesca fuga, gli uomini di Behnam li inseguono senza tregua: la situazione precipita quando Gonul rimane ferita durante uno scontro con Bekir.

Farah, messa all’angolo, colpisce Tahir per poter tornare da Behnam, ma la pace è solo apparente. Farah implora Behnam di lasciare in vita Tahir, ma la sete di vendetta dell’uomo è inarrestabile. Nel confronto tra Behnam e Tahir, quest’ultimo si mostra compassionevole e, invece di vendicarsi, salva la vita al suo nemico. Behnam, però, sfrutta la situazione e spinge Tahir giù da un edificio in costruzione, convinto di averlo eliminato per sempre.

Il salvataggio di Tahir, il dolore di Farah e il piano per liberarsi di Behnam

Quando Behnam è ormai persuaso di aver ucciso Tahir, la verità viene a galla: il corpo dell’uomo non viene ritrovato, perché Merjan riesce a salvarlo e a portarlo in ospedale, rischiando in prima persona.

Merjan, segnata dalle sofferenze inflitte da Behnam, decide di aiutare Tahir a nascondersi e lo conduce in un rifugio sicuro, allontanando temporaneamente la minaccia. Nel frattempo, Farah, devastata dal dolore per la presunta morte di Tahir, si sente ormai senza via d’uscita: Behnam, per spezzare la sua resistenza, le rivela di aver mandato Kerim in Iran. Sotto il peso della disperazione, Farah arriva a compiere un gesto estremo e tenta di togliersi la vita. Sopravvissuta, si ritrova a vivere sotto stretto controllo a casa di Behnam, che tenta di manipolarla anche con i farmaci. Tuttavia, Farah non si lascia abbattere e inizia a pianificare la sua fuga: vuole recuperare il video con cui Behnam la ricatta e, grazie alla complicità di Tahir e Merjan, tenta di coinvolgere anche il responsabile della sicurezza di Behnam.

Tahir, dal canto suo, si avvicina sempre più a Mehmet, convincendolo a trasferirsi da lui per rafforzare la loro alleanza e portare a termine il loro piano.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nell’ultimo episodio trasmesso venerdì 30 gennaio, Farah si è risvegliata confusa nella casa di Behnam, scoprendo con una punta di sollievo che avrebbe potuto passare più tempo con Kerim. Tuttavia, la serenità è durata poco: Farah si è accorta che le domestiche le somministravano dei farmaci nel tè, segno che Behnam voleva tenerla sotto controllo. Nel frattempo, Tahir ha consegnato a Behnam le pratiche di divorzio già firmate, ma si è capito che il suo gesto nascondeva un secondo fine. Mehmet, invece, è apparso sopraffatto dalla situazione, incapace di reagire e sempre più rassegnato alla sua condizione, lasciando presagire che la sua storia potrebbe prendere una piega inattesa nelle prossime puntate.