Tahir rapirà Merjan, la cugina di Behnam, nella puntata di Io sono Farah di martedì 20 gennaio: "Rivoglio la mia famiglia in cambio della tua", dirà al so nemico per telefono.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir penserà di ricattare Behnam con la sua famiglia, ma non funzionerà. L'uomo chiuderà la telefonata e Tahir sarà costretto a scappare con la giovane Merjan, sperando che so padre Akbar, zio di Behnam, possa risolvere tutto.

La guerra di Tahir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir farà di tutto per riprendersi la sua famiglia.

L'uomo sfuggirà alla polizia e inizierà ad indagare su Behnam ma non avrà idea di dove cercarlo. A dargli un indizio sarà Bade che gli farà sapere che il suo nemico è il nipote di Akbar Azadi, un importante diplomatico. Tahir si recherà alla villa dello zio di Behnam, armato, ed entrerà nella stanza di Merjan, sua figlia, prendendola in ostaggio. La ragazza sarà terrorizzata ma non correrà alcun rischio perché Tahir non avrà intenzione di farle del male. L'uomo e la ragazza si dirigeranno in sala da pranzo dove si trova Akbar Azadi che pensando a una rapina di a Tahir che potrà prendere tutto quello che vuole. Lekesiz non abbasserà l'arma e arriverà subito al sodo: "Dove sono Farah e Kerim?".

Akbar non saprà cosa rispondere e spiegherà che c'è un errore di persona perché lui è un diplomatico e non rapisce le persone. Tahir, però, non si arrenderà e gli farà il nome di Behnam: "Oggi ha rapito mia moglie e mio figlio". Il diplomatico dirà che non ha alcun contatto con suo nipote da mesi, ma Tahir lo obbligherà a telefonargli in sua presenza.

Behnam non cederà e Tahir porterà via sua cugina con la forza

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 20 gennaio, Akbar telefonerà a Behnam che dal tono della sua voce capirà subito che sta succedendo qualcosa. Quando suo zio gli chiederà dove alloggia, Behnam intuirà che con lui c'è Tahir e chiederà di parlarci direttamente. "Rivoglio la mia famiglia in cambio della tua", dirà Tahir senza mezzi termini.

Behnam, però, dopo aver provocato un po' il suo nemico interromperà la telefonata. La situazione a quel punto degenererà e Tahir non avrà altra scelta che sequestrare Merjan lasciando Akbar nella più totale disperazione.