Nelle nuove puntate di Io sono Farah in onda a breve su Canale 5, una rivelazione di Vera potrebbe cambiare radicalmente la vita di Tahir e Mehmet: i due sono fratelli. Il primo a venire a conoscenza di questo segreto sarà Behnam, che cercherà di utilizzare la notizia a suo vantaggio. I due protagonisti Mehmet e Tahir, continueranno ad essere all'oscuro del legame di sangue che li lega ma ben presto anche per loro giungerà il momento della verità.

Vera a Benham: 'Tahir ha un fratello, è Mehmet'

Tahir e Mehmet sono stati protagonisti durante tutta la prima stagione di Io sono Farah di numerosi contrasti, salvo poi unire le e forze per combattere lo strapotere di Ali Galip.

Quest'ultimo è sparito nel nulla sul finale della prima stagione e, nel corso dei primi episodi della seconda stagione, verrà decretata la sua morte presunta. All'apertura del testamento, Vera avrà una brutta sorpresa visto che Ali Galip avrà lasciato le quote dell'azienda a Tahir e a Gonul. La vedova si ritroverà in ristrettezze economiche e chiederà aiuto a Behnam, il padre biologico del figlio di Farah. Per convincerlo a darle una mano gli rivelerà il grande segreto custodito per anni dal marito: "Tahir ha un fratello", per poi aggiungere: "È Mehmet". Sarà una notizia sconvolgente anche per Behnam che mai avrebbe immaginato che Tahir e Mehmet fossero fratelli.

Tahir e Mehmet scoprono di essere fratelli

Dunque, nelle prime puntate della seconda stagione della soap Tv, si è scoprirà che il legame che unisce Tahir e Mehmet è più profondo di quanto si potesse immaginare: i due sono legati da un vero rapporto di sangue. I due protagonisti saranno ancora ignari di esserlo ma ben presto anche per loro arriverà il momento della verità. Sarà Mehmet il primo a sospettare che il fratellino da cui è stato separato in tenera età non è altri che Tahir. I due scopriranno di essere davvero fratelli durante un duro confronto durante il quale verranno riuniti tutti i tasselli del puzzle. Tahir faticherà ad accettare l'idea di essere fratello del commissario capo e se la prenderà con lui dopo aver scoperto che già da tempo lui sospettava la verità sul loro legame di sangue.

Tahir e Mehmet rimasti orfani da bambini per colpa di Ali Galip

La vita di Tahir e Mehmet è stata sconvolta in tenera età da Ali Galip, che ha sterminato i loro genitori, rei di aver dato rifugio a Vera e Orhan. I due bambini, rimasti orfani, vennero poi divisi: Ali Galip e Vera si presero cura di Tahir, che allora aveva solo pochi mesi, mentre Orhan adottó Mehmet.