Bade e Farah saranno vittime di un agguato nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 gennaio: Ali Galip non perdonerà alla dottoressa di aver piazzato un registratore nel suo studio.

Le anticipazioni tv rivelano che Ali Galip troverà la spia e convocherà tutta la famiglia per capire chi possa averla nascosta. Appena Bade capirà che Farah è la sospettata principale, correrà ad avvertirla, ma per le due donne finirà male. Dopo una sparatoria, Bade finirà in gravi condizioni in ospedale, mentre Farah se la caverà con qualche ferita.

Tahir pronto a lasciare la famiglia Akinci per amore

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano una settimana molto intensa per i protagonisti. Innanzi tutto, emergerà che Orhan non è nemico di Ali Galip come ha fatto credere a tutti. Si scoprirà che in realtà proprio il padre di Mehmet è a capo dell'organizzazione criminale ed è alleato con il boss Akinci. Questa non sarà l'unica novità, perché Farah si introdurrà nello studio di Ali Galip per piazzare un registratore e aiutare Mehmet ad indagare su Ali Galip. La donna tornerà a casa con un'amara verità: è stato Ali Galip a far fuori la famiglia di Tahir quando lui era ancora in fasce. Farah non dirà niente a suo marito, ma avrà un atteggiamento che lo metterà in allarme, tanto che lui penserà che lei vuole lasciarlo.

Farah sorprenderà Tahir dicendogli che vuole rifarsi una vita in Francia e lui accetterà di seguirla. Per i due, ormai, non si saranno più barriere e si parleranno senza nascondere i propri sentimenti. Farah e Tahir si lasceranno andare alla passione, certi di ricominciare da zero e senza più interferenze da parte della famiglia del boss. Quando saranno a cena dagli Akinci, Farah annuncerà a tutti la sua partenza con Tahir e Ali Galip non la prenderà affatto bene.

Tensione a Io sono Farah: Ali Galip troverà la spia

Nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 gennaio, dopo la cena dagli Akinci nasceranno nuove incomprensioni tra Farah e suo marito. Lui, infatti, le chiederà solo qualche giorno per sistemare un ultimo affare con Ali Galip e lei andrà su tutte le furie.

A complicare la situazione, però, sarà il ritrovamento del registratore. Il boss scoprirà che qualcuno ha piazzato una spia e convocherà tutta la famiglia ne suo studio per capire chi possa essere stato. Bade capirà che tutti i sospetti sono concentrati su Farah e correrà ad avvertirla e lei le chiederà di accompagnarla da Mehmet. Le due donne saranno in auto quando saranno attaccate. Gli uomini di Ali Galip faranno fuoco contro di loro e Tahir sentirà tutto perché sarà al telefono con Farah. Bade e la sua amica saranno portate in ospedale: per Farah ci sarà solo qualche ferita superficiale, ma le condizioni dell'avvocato saranno molto serie.

Mehmet ha tradito la fiducia di Bade

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah, Ali Galip ha fatto uccidere il donatore di Kerim, spegnendo la sua speranza di guarire.

Il tragico accaduto ha gettato nel più totale sconforto Farah e Tahir le ha assicurato che troverà il responsabile di tutto. Bade ha scoperto che è stato suo zio a ordinare l'omicidio e lo ha confidato a Mehmet, raccomandandogli di mantenere il segreto. Il poliziotto, però, ha usato questa informazione per convincere Farah a stare dalla sua parte. Per Bade è stato un duro colpo perché si è sentita tradita. Nel frattempo, Tahir ha continuato da solo le sue indagini ed è arrivato ad un filmato che ha ripreso l'incidente. In breve tempo, però, dei finti poliziotti assoldati da Orhan glielo hanno rubato per cancellare le prove.