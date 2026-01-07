Bade non potrà più avere figli a causa dell'agguato di cui sarà vittima nelle puntate di Io sono Farah dal 12 al 16 gennaio: la donna sarà furiosa con lo zio Ali Galip e aiuterà Farah, Mehmet e Tahir a vendicarsi di lui.

Le anticipazioni tv rivelano che l'operazione Agnello bianco, Agnello nero vedrà la resa dei conti tra Mehmet e suo padre Orhan. Il poliziotto capirà che l'uomo che lo ha cresciuto è il complice di Ali Galilp, ma non avrà il tempo di reagire. Orhan farà fuoco contro suo figlio e lo colpirà alla testa.

Io sono Farah: l'agguato segnerà la vita di Bade

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che l'agguato a Farah e Bade segnerà un punto di non ritorno per i protagonisti. Innanzi tutto, Tahir capirà da che parte vuole stare perché appenderà da sua moglie che Ali Galip ha tolto la vita al donatore di Kerim. L'uomo sarà a dir poco fuori di sé e pronto a vendicarsi del suo padre adottivo, ma Farah lo aiuterà a farlo ragionare. La donna gli farà capire che l'unico modo per fare giustizia è affidarsi alla legge e quindi collaborare con Mehmet. Tahir accetterà di reprimere la sua rabbia, certo che dopo l'arresto di Ali Galip potrà vivere il suo sogno d'amore con Farah e il piccolo Kerim che ormai considera suo figlio.

Ad avercela con il boss non saranno solo Farah e Tahir, ma anche Bade. Quest'ultima, infatti, durante l'agguato ha riportato delle gravissime ferite che ne hanno provocato la sterilità. L'avvocato soffrirà moltissimo per il fatto che in futuro non potrà avere figli e piangerà tra le braccia di Mehmet che le dichiarerà il suo amore.

Agnello bianco, Agnello nero: la resa dei conti

Nelle puntate di Io sono Farah dal 12 al 16 gennaio, Mehmet consolerà Bade e le farà capire che anche se non potrà partorire dei figli potrà sempre diventare un'ottima madre. L'uomo le spiegherà che lui è cresciuto con la famiglia di Orhan e Perihan che per lui sono stati ottimi genitori. Poco dopo, tutti si recheranno al matrimonio di Kaan e Gonul che unirà le due famiglie di Ohran e Ali Galip.

Le nozze partiranno con il piede sbagliato perché poco prima di arrivare all'altare Kaan tradirà Gonul con Yasemin ma nessuno si accorgerà di questo. Gli sposi si prometteranno amore eterno, mentre Tahir approfitterà della danza di Ali Galip per piazzare un localizzatore sul suo orologio. Grazie a questo si potrà fare il via all'operazione Agnello bianco, Agnello nero che porterà Mehmet a scoprire una terribile verità: suo padre Orhan è il complice di Ali Galip. La realtà sconvolgerà Mehmet, ma Orhan non perderà il controllo e non esiterà a sparare contro suo figlio che, colpito alla testa sarà in gravissime condizioni.

Ali Galip ha trovato il registratore ed è pronto a vendicarsi

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah, Mehmet ha ottenuto la fiducia di Farah rivelandole che Ali Galip è il mandante dell'omicidio del donatore.

La donna ha accettato di aiutare la polizia e si è introdotta nello studio del boss per piazzarvi un registratore. In quel momento, Ali Galip è entrato nella stanza con Vera e dai loro discorsi Farah ha capito che è stato lui a sterminare la famiglia di Tahir. La donna è tornata a casa ma non ha detto niente a suo marito temendo una sua reazione pericolosa. Farah ha chiesto a Tahir di trasferirsi con lei in Francia e lui ha accettato felicemente. Ali Galip, però, ha trovato il registratore e ha sospettato subito di Farah. Bade è corsa ad avvisarla, ma le due donne hanno subito un agguato.