Le anticipazioni delle prossime puntate di Io sono Farah portano la crudeltà di Behnam a un livello mai visto. Mentre Mehmet e Tahir profanano un sepolcro convinti di dare la caccia a un segreto di famiglia, non sanno di essere le pedine di un gioco atroce. Behnam li osserva nell'ombra e ha già deciso il finale: userà il legame di sangue per distruggerli. La sua sentenza non lascia scampo: "Tahir morirà e sarà proprio Mehmet a farlo fuori".

La ricerca del fratello di Mehmet

Mehmet scoprirà di avere un fratello, una notizia che lo metterà subito alla ricerca della sua identità.

Grazie all'aiuto di Tahir, riuscirà a entrare in possesso di un fascicolo sulla vita del bambino, ma non ci saranno buone notizie: quelle carte diranno che il fratello è morto. Una menzogna architettata da Ali Galip per non far mai sapere a Mehmet che il suo vero fratello è Tahir.

Quelle carte indicheranno anche la tomba in cui è seppellito il bambino e Mehmet la visiterà accompagnato da Tahir.

La scoperta alla tomba

Quella visita sarà un susseguirsi di scoperte sconvolgenti. Mehmet ha una scarsa fiducia nelle persone che gli stanno attorno e non crederà al fatto che il fratello sia morto. Così chiederà a Tahir di profanare la tomba: vuole scoprire se il cadavere che c'è sotto appartiene davvero a suo fratello.

Ma sotto quel cumulo di terra non ci sarà nessun corpo e Mehmet capirà di essere inciampato in un inganno e che il fratello sia ancora vivo. In quel groviglio di emozioni, non si renderà nemmeno conto che qualcuno li sta spiando: è Ilyas, ex complice di Orhan, ora diventato fedele collaboratore di Behnam.

Un nuovo pericolo per Tahir

Behnam e Ilyas si recheranno sulla finta tomba del fratello di Mehmet e Behnam affermerà qualcosa destinato a tener banco nella sua guerra contro Tahir. "Si pentirà amaramente di avermi umiliato di fronte a mio zio Mahmud in azienda. Sai una cosa, questa diventerà la sua tomba: allargheremo la fossa che lui stesso ha scavato profanandola".

Un piano decisamente diabolico, ma il suo apice dovrà ancora arrivare: "Non saremo noi a uccidere Tahir, faremo in modo che sia suo fratello Mehmet a farlo". Per Behnam, Tahir ha le ore contate.