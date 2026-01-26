Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il ritrovamento del cadavere di Ali Galip trasformerà una festa a casa di Tahir e Farah in un incubo. Mentre la donna confesserà a Tahir la verità sul tragico incidente, il commissario Mehmet cadrà in un errore clamoroso: convinto dell'innocenza dei suoi cari, accuserà Orhan dell’omicidio, ignaro che il vero colpevole sia proprio davanti a lui.

Il segreto sulla morte di Ali Galip tormenta Farah e Bade

Tahir e Farah festeggeranno la liberazione di Gulsima e Kerim dalla prigionia di Behnam. Si ritroveranno attorno a una tavola imbandita e accanto alle persone che hanno permesso a nonna e nipote di essere liberi, come Bekir e Yilmaz.

Ci sarà una brutta notizia a bloccare l’atmosfera di serenità: è stato ritrovato il corpo di Ali Galip. Farah e Bade andranno subito nel panico, visto il loro coinvolgimento nella morte dell’uomo. Le cose sono andate così e Farah lo racconterà a Tahir: “Ali Galip stava strangolando Bade e Gonul è intervenuta per salvarla, colpendolo con un vaso. Ali Galip è caduto per terra, andando a sbattere contro un tavolino di vetro. Un pezzo è rimasto conficcato nel petto, io l'ho rimosso e lui è morto dissanguato nel giro di pochi minuti”.

Mehmet ha già il nome del killer: ‘È stato Orhan’, ma la verità è un’altra

Tahir, Farah e Bade saranno combattuti e non sapranno se raccontare la verità a Mehmet. Tahir sarà più propenso per confessare la verità: è vero che Mehmet è un commissario capo severo, ma quando si tratta della famiglia fa finta di non vedere.

In fondo, Ali Galip ha ucciso i suoi genitori, questo dettaglio non può passare inosservato.

Quando Mehmet arriverà da loro, Tahir sembrerà pronto a rivelargli la verità, ma all'ultimo cambierà idea. Insieme a Farah e Bade si limiterà a chiedere a Mehmet qualche informazione sul ritrovamento del cadavere. Dopo averli stupiti con l’annuncio del ritorno di Orhan, dirà loro: “È vero, il corpo di Ali Galip è stato ritrovato e Orhan mi ha consegnato l’incarico. Ho già in mente chi sia l'assassino: Orhan. Ha fatto tutto questo per provare a scamparla, ma non ci riuscirà”.

I tre non aggiungeranno nulla a riguardo, ma, visto il carattere di Mehmet, non sarà per niente felice quando scoprirà chi è il vero assassino di Ali Galip.