Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5 in daytime e prime time, Ali Galip riuscirà a incastrare Tahir per il tentato omicidio di Mehmet. Dopo il ferimento del commissario, le accuse ricadranno su Tahir, che verrà arrestato mentre Mehmet resterà in coma, aprendo una fase decisiva per le sorti di Tahir.

Le indagini in Iran portano a una scoperta sulla famiglia di Kerim

Tahir penserà di fare una cosa giusta avviando delle indagini in Iran per trovare un donatore compatibile con Kerim. L'avvocato indagherà sulla famiglia del padre del bambino, facendo una scoperta sconvolgente: l'uomo non è morto e ha anche due figlie che potrebbero essere compatibili con Kerim per donargli il midollo osseo.

Queste indagini, però, non passeranno inosservate a Behnam e gli permetteranno di scoprire dove si trova Farah. Il buon gesto di Tahir si trasformerà in qualcosa di estremamente pericoloso. Behnam arriverà infatti a Istanbul con l’intenzione di rapire Farah e il bambino. Quest'ultimo verrà anche sottoposto a un test del Dna.

Farah prigioniera di Behnam dopo l'arrivo a Istanbul

Farah, invece, subirà torture, perché Behnam la considererà una donna "impura", visto che ha sposato Tahir nonostante avesse avuto un figlio da lui. Riporterà diverse ustioni, visto che verrà portata in un bagno turco, ma l'acqua sarà molto calda.

Verrà separata dal figlio e non avrà modo di vederlo. Sarà rinchiusa nella stanza di una lussuosa villa, dove le domestiche proveranno pena per lei.

Una di queste, pur sapendo di rischiare la vita, le darà un cellulare per avvisare Tahir.

Tahir arrestato con l’accusa di tentato omicidio di Mehmet

Farah ci riuscirà, ma proprio in quel momento Tahir verrà bloccato dalla polizia. Gli ordineranno di scendere dall'auto e verrà ammanettato. Non riuscirà a capire che cosa stia succedendo, così sarà Ilyas a spiegarglielo. Tahir è accusato del tentato omicidio di Mehmet. "Ma io sono innocente, sono stato io a trovarlo e a chiamare i soccorsi", dirà Tahir, ma Ilyas non gli darà credito: "Prima gli hai sparato, poi hai chiamato i soccorsi. La pistola è stata trovata a casa tua".

"Io non c'entro nulla, Ali Galip sta provando a incastrarmi", dirà Tahir, ma Ilyas lo metterà a tacere: "Sei stato tu e sei in arresto".

"Quando Mehmet si sveglierà, ti confermerà ciò che ti ho detto", dirà Tahir, ma Ilyas spegnerà le speranze: "Potrebbe non succedere, visto che il commissario capo è in coma".

In realtà Tahir sta dicendo la verità. Lui ha solamente trovato Mehmet in fin di vita, ma a sparargli è stato Orhan. Dopo che Mehmet aveva scoperto la sua complicità con Ali Galip, Orhan ha deciso di eliminarlo.