Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il passato tornerà a bussare alla porta di Gonul nel modo più brutale possibile. Behnam la metterà con le spalle al muro, accusandola apertamente di aver eliminato Ali Galip e rivelando di essere in possesso di un video che la incastra. Una minaccia diretta che trasformerà il senso di colpa in un pericolo concreto e immediato.

Il testamento di Ali Galip sorprende Gonul

Gonul resterà sorpresa quando, durante la lettura del testamento di Ali Galip, emergerà che la ragazza ha ereditato il 25% delle azioni del suocero.

"Mia nuora è la persona più onesta della mia famiglia", sarà questa la motivazione che lascerà Ali Galip in una lettera.

Gonul sarà sconvolta e, soprattutto, si sentirà in colpa: Ali Galip è morto a causa sua. È stata lei a dargli un colpo con un vaso in testa quando stava cercando di strangolare Bade. L’impatto lo ha fatto cadere sopra un tavolino in vetro e un pezzo si è conficcato sul suo petto, rivelandosi fatale.

Behnam chiede a Gonul di cedere le quote ereditate

Vedendola preoccupata, Bade la inviterà a non far emergere il suo stato ansioso, altrimenti rischierebbero di essere scoperte, ma proprio in quel momento Gonul riceverà una telefonata: è Behnam, la sta aspettando fuori casa, le vuole parlare.

Gonul si presenterà accompagnata da Bade, che spronerà Behnam a fare subito la sua richiesta, senza perdere tempo. "Dovrai cedermi tutte le quote che Ali Galip ti ha lasciato. Ma non preoccuparti, avrai i tuoi soldi. Io non lascio mai nessuno a mani vuote", dirà Behnam.

Behnam minaccia Bade con un video compromettente

"Dimentica le sue quote", dirà Bade senza mezzi termini. "Molto bene. Allora, in questo caso, finirai dritta in prigione. Sono in possesso del video in cui uccidi Ali Galip. Non provi nemmeno un minimo di vergogna per lui? Hai addirittura intenzione di prenderti tutta la sua eredità?", replicherà Behnam.

Bade sarà irremovibile: "Non cado nel tuo tranello. Denunciaci pure. Non ti daremo mai le quote di Ali Galip.

Coinvolgerai anche Farah. Andremo in prigione insieme, noi e la donna che ami, la madre di tuo figlio". Tuttavia, Behnam darà un ultimatum: "Impossibile. Alla madre di mio figlio non può accadere nulla di male". Poi Behnam sarà sempre più minaccioso: "Prima di consegnare il video, manderò Farah in una mia tenuta in Iran. In una di quelle dove persino la polizia ha paura di mettere piede. Non avete idea di chi sia Behnam Azadi. Io posso far sparire chi voglio. E non è detto che non sia per sempre".