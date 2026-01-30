Le anticipazioni di Io sono Farah preannunciano sviluppi destinati a incidere profondamente sugli equilibri familiari. Behnam verrà a conoscenza della verità sulla relazione segreta tra sua madre Rahsan e Akbar, un legame che, dietro l’apparenza di stabilità, nasconde gelosia e dolore. Nel frattempo, Rahsan affronterà Gulsima in un confronto diretto e molto duro, durante il quale ammetterà di averla tenuta lontana da tutto e di aver diffamato Farah per proteggere la propria relazione.

L’arrivo di Gulsima a Istanbul sconvolge Akbar

Rahsan resterà sconvolta quando scoprirà che Gulsima è arrivata a Istanbul e che il suo arrivo ha scosso Akbar.

Lui è sempre stato innamorato della madre di Farah e la gelosia ha spinto Rahsan ad allontanare Gulsima da tutto e tutti, consegnandole una vita da prigioniera.

‘Lascia in pace Akbar’: Rahsan affronta Gulsima a casa di Farah

Rahsan, però, non vorrà restare a guardare e andrà a casa di Farah per parlare con Gulsima. Sarà Gulsima ad aprire lo scontro: “Allora perché sei qui? Che cosa vuoi?”. La risposta arriverà carica di paura: “Voglio che tu lasci in pace Akbar. Per colpa tua credo che mi abbandonerà. Hai di nuovo stravolto i suoi pensieri”.

Gulsima cercherà di negare ogni ambiguità: “Ti stai sbagliando, Rahsan. Akbar per me è come un fratello, un carissimo amico. Tra noi non c’è mai stato nulla di più, e te l’ho detto più volte”.

Ma Rahsan non le crederà: “Quello che mi ha detto Akbar è molto diverso. Mentre parlava, faceva solo il tuo nome. Mi implorava di farti incontrare. Era follemente innamorato di te”.

La dolorosa verità di Rahsan: ‘Akbar non mi ha mai amata, ero solo un’illusione’

Rahsan lascerà emergere tutta la sua verità: “Se solo sapessi quanto ho aspettato. È iniziato tutto dopo la morte della madre di Merjan. Akbar era distrutto, vulnerabile. Ma non mi ha mai amata davvero. Io sono stata solo un’illusione”. La rabbia di Gulsima esploderà: “È per questo che hai diffamato ingiustamente mia figlia?”.

Rahsan non si tirerà indietro: “Se Farah e Behnam si fossero sposati, avresti incontrato di nuovo Akbar. Non potevo permetterlo”.

Poi, con tono freddo, metterà fine alla discussione: “Ho parlato abbastanza. Ora me ne vado. In poche parole, voglio che tu ignori del tutto Akbar. Se si presenterà alla tua porta, lo manderai via”.

La reazione di Gulsima sarà devastante: “Sai cosa mi avete fatto? Mi avete tolto ogni cosa. Akbar per me è solo un buon amico. Niente di più”. “Le persone come te non possono capirmi. E anche tua figlia è come te: chiunque vi incontri finisce per amarvi”, risponderà Rahsan, aggiungendo parole molto dure: “Hai vissuto otto anni in prigione, lo so. Ma sai cos’è una vita intera senza ricevere amore? Senza essere mai apprezzati? Ti sei mai dovuta sforzare per ottenere attenzione, per essere amata?”. Il confronto si chiuderà senza possibilità di riconciliazione.

Gulsima guarderà Rahsan senza odio: “Non riesco nemmeno più ad arrabbiarmi con te. Ti compatisco, ma ora vattene. E Rahsan, non tornare mai più qui”.

Behnam scopre tutto grazie a una microspia

Le due donne crederanno di essere da sole, ma in realtà qualcuno le starà ascoltando: Behnam. L’uomo ha regalato a Kerim una macchinina che, al suo interno, custodisce una microspia, permettendogli di controllare ogni mossa di Farah e Tahir.

Di certo, Behnam non si sarebbe mai aspettato di scoprire che sua madre è stata un’adultera, coinvolta in una relazione con il fratello di suo padre.