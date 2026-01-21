Le anticipazioni turche di Io sono Farah rivelano un ribaltamento totale: la madre della protagonista, Gulsima, non è morta ma è stata segregata per anni da Behnam. Dopo aver scoperto la verità grazie a Tahir e a un test del Dna, Farah metterà in atto un piano rischioso, fingendo una ricaduta di Kerim per costringere Behnam a portare la donna in Turchia. Il momento culminante avverrà in ospedale. Quando Behnam, scoperto l’inganno, tenterà di far sparire nuovamente Gulsima, sarà proprio il piccolo Kerim a salvarla. Con un gesto coraggioso, il bambino sottrarrà la nonna ai rapitori, permettendo l'abbraccio con Farah.

Farah scopre che la madre è viva: Tahir svela la verità e smaschera Behnam

Farah scoprirà che la madre è viva e a rivelarglielo sarà Tahir. La donna è prigioniera di Behnam che per tanto tempo l’ha tenuta segregata nello stesso luogo in cui ha tenuto prigioniero Tahir. La conferma arriverà grazie a un fazzoletto che Tahir rinvenirà, nel quale ci sarà un capello che permetterà a Farah di compiere il test del Dna.

Da quella scoperta emergerà una verità importante: non è stato Behnam a donare il midollo a Kerim, ma la madre di Farah. Lui non potrebbe nemmeno farlo, visto che è cardiopatico. Questo dettaglio farà da apripista a un piano che consentirà a Farah di portare la madre in Turchia.

Il piano di Farah funziona: Kerim rivede la nonna e scopre la verità sul trapianto

Farah manometterà le analisi di Kerim, facendo credere ai medici che il bambino abbia bisogno di un nuovo trapianto. Visto che è stato Behnam a donarlo, non dovrebbero esserci problemi per una nuova donazione. Farah sa che Behnam non farebbe mai emergere il fatto che non sia stato lui a donare il midollo al figlio, al costo di portare la madre di Farah in Turchia.

La donna arriverà in ospedale e Kerim avrà modo di vederla. Riconoscerà subito la nonna e la sua presenza gli farà capire che la madre stava dicendo la verità, quando gli ha detto che il padre non gli ha mai donato il midollo, ma che è stata la nonna, che Behnam ha tenuto prigioniera per anni, per questo la credevano morta.

Behnam scopre l’inganno e tenta di riportare Gulsima in Iran

Behnam porterà la madre di Farah in sala operatoria, ma proprio lì scoprirà della messa in scena di Farah, così spedirà la madre, la signora Gulsima, nuovamente in Iran, facendola addormentare. Il bambino vedrà la nonna passare di fronte alla sua stanza e capirà che è in pericolo.

L'uomo di Tahir che lo sorveglia capirà cosa sta succedendo, così aggredirà colui che sta portando via Gulsima e il piccolo Kerim prenderà la sedia a rotelle della nonna, mettendola in salvo in una stanza d'ospedale. Farah, così, avrà modo di ritrovare la madre, ma tutti si chiederanno che fine abbia fatto Kerim. Purtroppo sarà nelle mani di Behnam, che lo porterà via quando il bambino lo accuserà di essere un uomo malvagio.