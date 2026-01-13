Nei nuovi episodi di Io sono Farah, oltre alla protagonista Farah, anche Gonul farà i conti con Behnam Azadi. Il pericoloso uomo, esigerà che la ragazza rinunci alle quote dell’azienda ereditate dal defunto Ali Galip, altrimenti la incastrerà per il decesso del suocero.

Farah lascia morire il marito di Vera Akinci

Dopo essere stata sequestrata da Behnam, il padre biologico di Kerim, Farah tenterà di contattare il marito Tahir. Tuttavia, quest’ultimo non risponderà alla moglie, poiché in quel momento verrà arrestato con l’accusa di tentato omicidio dell’ispettore Mehmet.

Ad occorrere in aiuto di Farah saranno Bade e Gonul, ma dopo il loro arrivo, irromperà Ali Galip. Quest’ultimo tenterà di uccidere la nipote Bade per averlo tradito. A intervenire ci penserà Gonul, colpendo il suocero Ali Galip alla testa con un vaso in maniera accidentale. Dopo essere rimasto ferito gravemente da una scheggia di vetro, il boss chiederà a Farah di salvarlo, ma lei lo lascerà morire per fargliela pagare.

Gonul assalita dai sensi di colpa, Bade non si lascia intimorire da Behnam

A seguito della scomparsa improvvisa del marito Ali Galip, Vera chiederà alla nipote Bade di dichiarare il presunto decesso dell’uomo, con il sospetto che potrebbe essere stato ucciso. All’apertura del testamento, tutti rimarranno sconvolti, soprattutto Vera, poiché a ricevere le quote saranno Tahir e Gonul, la quale otterrà il 25% delle azioni dal defunto suocero.

La ragazza si sentirà in colpa, per essere stata descritta da Ali Galip la persona più onesta della sua famiglia in una lettera.

A rassicurare Gonul ci penserà Bade, ma poco dopo, Behnam chiederà un incontro alla giovane. Quest’ultimo in presenza di Bade, affronterà Gonul e la costringerà a cedergli le quote di Ali Galip. Di fronte al netto rifiuto di Bade, Behnam le farà sapere di avere il filmato della morte di suo zio Ali Galip. Infine, Behnam minaccerà nuovamente Gonul, dicendole che anche Farah ne pagherà le conseguenze, insieme a lei e a Bade.

Riepilogo: Bade ha sorpreso Farah nello studio di suo zio

Di recente, Bade ha deciso di chiudere un occhio, fingendo di non aver sorpreso Farah con le mani nel sacco. In particolare, poco prima dell’arrivo dell’avvocatessa, Farah ha nascosto una microspia nello studio del boss Ali Galip su ordine di Mehmet.