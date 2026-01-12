Un segreto inconfessabile e un ricatto spietato stravolgeranno il destino di Farah proprio nel giorno più nero. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che il matrimonio forzato con Behnam si trasformerà in uno colpo di scena senza precedenti: a fermare la cerimonia sarà, incredibilmente, la signora Rahsan. La madre di Behnam, messa con le spalle al muro da un video segreto, si vedrà costretta a tradire il figlio. Davanti al severo Mahmud, la donna interromperà le nozze urlando al peccato pur di non essere sbugiardata da Farah: una mossa disperata che trasformerà la suocera nell'insospettabile salvatrice della sposa.

Tensioni crescenti tra Rahsan e Farah: un rapporto destinato allo scontro

Tra la madre di Behnam, la signora Rahsan, e Farah non ci sarà un buon rapporto. La considererà una poco di buono, al punto che farà di tutto pur di separare il figlio da lei. Sarà pure contenta quando Farah, mentre starà facendo dello shopping insieme a lei, verrà rapita da Tahir.

Tuttavia, la ragazza riuscirà a scappare e a tornare alla villa, deludendo Rahsan. Tra le due donne sarà una battaglia senza fine, finché Farah scoprirà che anche Rahsan ha un lato della vita peccaminoso.

Un segreto ripreso di nascosto cambia gli equilibri alla villa

Farah e Tahir si ritroveranno, e lui riuscirà a entrare spesso nella villa di Behnam.

Un giorno, passando per la cucina, vedrà Rahsan in atteggiamenti piuttosto intimi con Akbar, lo zio di Behnam. Li filmerà con il telefono e manderà il video a Farah.

La ragazza lo userà per avere Rahsan in pugno, viste tutte le minacce delle ultime settimane. In questo modo, penserà di riuscire a tener lontano Behnam dalla sua vita, ma la cosa si rivelerà piuttosto difficile dopo l'arrivo di Mahmud.

L’arrivo di Mahmud cambia gli equilibri alla villa di Behnam

Mahmud è un altro zio di Behnam che arriva dall'Iran. Molto conservatore, ha una visione distorta del ruolo della donna e pretende obbedienza assoluta. Per questo non sarà contento del fatto che Behnam e Farah non siano sposati, considerando che hanno anche un figlio.

Mahmud non vorrà ammettere riluttanze e ordinerà al nipote di sposarsi. Anche Behnam aveva già preso in considerazione l’idea e la decisione non farà che accelerare i tempi. Farah verrà così costretta a indossare per la cerimonia un chador bianco e, quando giungerà nel salone della villa, Rahsan interromperà improvvisamente le nozze per fermare il matrimonio. "Farah non si può sposare, è peccato. Ha divorziato da poco, non è trascorso abbastanza tempo", dirà la donna, insinuando che la ragazza abbia avuto rapporti con Tahir di recente. Di fronte a un simile scandalo, Mahmud non ammetterà repliche e bloccherà immediatamente la cerimonia. Il gesto di Rahsan, però, non sarà dettato da scrupoli morali: è stata Farah ad averglielo imposto, forte del video compromettente che la ritrae insieme ad Akbar.