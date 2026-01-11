Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet riuscirà finalmente a squarciare il velo di mistero sull'attentato che gli ha cambiato la vita. La memoria tornerà all'improvviso e l'accusa sarà pesantissima: "È stato Orhan a tentare di eliminarmi". Una verità sconvolgente che l'uomo confesserà a una gelata Bade, rivelando come il padre sia stato il mandante della sua stessa esecuzione

Mehmet ricostruisce la verità sull’attentato e ricorda chi ha tentato di ucciderlo

Finalmente, Mehmet riuscirà a dare un volto a chi ha tentato di ucciderlo. Gli basterà un incontro casuale con Ilyas.

Lo vedrà scendere dalla sua auto e in un attimo ricorderà che quel giorno, dal veicolo della persona finora per lui misteriosa, era sceso Ilyas, che l'ha pregato di andarsene via.

Mehmet non se n'è andato, anzi ha preteso che l'uomo con lui in auto scendesse. Dallo sportello è uscito Orhan, che ha preso la pistola dalle mani del figlio per sparargli contro. Sarà un colpo al cuore per Mehmet ricostruire questo particolare e la prima persona a cui vorrà svelare tutto sarà Bade.

Mehmet confessa a Bade la verità sull’attentato

"Alla fine ho ricordato cosa è successo", inizierà a raccontare Mehmet: "È stato Orhan. Mio padre mi ha sparato alla testa e insieme a lui c'era il suo complice, Ilyas". Bade resterà gelata davanti a questa confessione, soprattutto quando Mehmet le mostrerà dei proiettili: "Questo è per Orhan, questo per Ilyas.

Il terzo lo userò contro chiunque oserà mettersi tra me e loro".

Bade inizierà a temere per la sua incolumità: "Non fare sciocchezze, non perdere il controllo".

Mehmet parla a Bade delle sue intenzioni

Mehmet però sa benissimo ciò che sta facendo: "Ti assicuro che sono lucido. Darò la caccia alle persone che mi hanno ridotto in uno stato di disabilità. In tutto ciò, troverò anche mio fratello, ma questa è un'altra storia". Bade lo spronerà a essere positivo, ma lui sarà totalmente l'opposto: "La mia vita è sempre stata così. Ogni volta che sembra andare tutto nella direzione giusta, ho la sensazione che stia per succedere qualcosa di brutto. Per esempio, il fatto che una donna bellissima come te mi ami mi spaventa molto. Perché nella mia vita non può andare mai tutto bene". Mehmet crederà di aver toccato il fondo, ma Bade lo incoraggerà: "Ora puoi solo risalire. E non sarai solo".