Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, il destino di Mehmet resterà appeso a un filo. Ferito gravemente durante un’operazione contro Ali Galip e sopravvissuto a un delicato intervento chirurgico, l’uomo entrerà in stato vegetativo. Dopo il salto temporale verrà dimesso dall’ospedale e assistito a casa da Bade, mentre le sue condizioni continueranno a lasciare aperti interrogativi sul suo futuro.

Mehmet cade in un agguato e scopre il tradimento del padre

Nel finale della prima stagione di Io sono Farah, Mehmet rischierà di morire.

Organizzerà un agguato per catturare Ali Galip, ma durante l'azione andrà incontro a brutte sorprese. Ilyas è corrotto e trasporta in auto un complice di Ali Galip. Lo obbligherà a scendere dall'auto, puntandogli la pistola contro.

Resterà sorpreso quando vedrà che dallo sportello uscirà Orhan, suo padre. È lui il complice di Ali Galip, una rivelazione che lo paralizza. Continuerà a puntargli la pistola, ma Orhan gliela farà abbassare, fino a prendergliela dalle mani.

Mehmet ferito gravemente e ricoverato in ospedale dopo il confronto con Orhan

Un confronto che non finirà in maniera pacifica perché Orhan gli punterà la pistola e sparerà. Lascerà Mehmet in una pozza di sangue. Dopo diverso tempo, sarà Tahir a trovarlo in fin di vita e a portarlo in ospedale.

La situazione sarà disperata: avrà urgentemente bisogno di sangue e sarà proprio Tahir a donarglielo, dato che hanno lo stesso gruppo sanguigno – i due non sanno di essere fratelli.

Mehmet verrà portato in sala operatoria per la rimozione del proiettile e per tentare di arginare le ferite. L'intervento riuscirà alla perfezione, ma Mehmet entrerà in coma e la situazione non sarà delle migliori.

Salto temporale di un anno tra la prima e la seconda stagione

Tra la prima e la seconda stagione ci sarà un salto temporale di un anno, in cui accadrà di tutto. Tahir, per esempio, verrà arrestato per il tentato omicidio di Mehmet: sarà Ali Galip a incastrarlo, nascondendo a casa sua l'arma usata da Orhan.

Le cose non andranno bene nemmeno per Farah, visto che ormai sarà succube di Behnam, che la costringerà a chiedere il divorzio da Tahir. Anche se quest'ultimo, in collaborazione con i suoi uomini, riuscirà a evadere dal carcere. Gli faranno avere un passaporto falso e la sua intenzione sarà scappare all'estero con Farah e Kerim.

E per quanto riguarda Mehmet, verrà dimesso dall'ospedale e portato a casa. Sarà in stato vegetativo e a occuparsi di lui ci sarà Bade, che ogni giorno spererà che Mehmet possa finalmente risvegliarsi. Il destino di Mehmet resterà così sospeso, in attesa di sviluppi destinati a segnare la seconda stagione.