Un test del Dna segreto e una fuga rocambolesca dall'Iran stanno per cambiare per sempre il destino di Farah. Le anticipazioni di Io sono Farah confermano la svolta: Farah rimarrà sconvolta dalla rivelazione di Tahir: "Tua madre è viva". Dopo essere stato sequestrato dagli uomini di Behnam, Tahir non è tornato a casa a mani vuote, ma con la prova che la donna che Farah piangeva da anni è stata in realtà prigioniera nello stesso inferno in cui lui è stato rinchiuso. Grazie alla complicità di Mehmet e a un frammento di Dna, la verità verrà a galla, distruggendo l'ultimo velo di segretezza di Behnam e dando a Farah una nuova, disperata ragione per combattere: riabbracciare la madre che credeva perduta per sempre.

Il piano di Tahir

Tahir vorrà salvare Farah dalle grinfie di Behnam. Lui la tiene sotto minaccia con un video, quello in cui si vede la ragazza mentre uccide Ali Galip. Glielo dirà molte volte: se proverà a lasciarlo, lui porterà quel video alla polizia e la farà finire in prigione.

Behnam terrà un dispositivo con quel video nella cassaforte del suo ufficio, ma Tahir riuscirà a scoprire la combinazione per rubarlo. Proprio nel momento in cui riuscirà a compiere il furto, verrà sorpreso da Behnam, che lo farà sequestrare e portare in Iran.

La scoperta di Tahir

Dopo alcuni giorni di prigionia, Tahir riuscirà a liberarsi e scoprirà che vicino a lui c'erano altri prigionieri: un bambino e una donna.

Quest'ultima sul muro ha scritto il nome "Farah" e Tahir, facendo vari collegamenti, ha intuito che potesse essere la madre della donna che ama.

Nel luogo in cui questa donna era imprigionata è rimasto un fazzoletto con dei suoi capelli, che Tahir prenderà per portarlo in Turchia e fare il test del Dna, tutto all'insaputa di Farah. Il test verrà eseguito dalla polizia scientifica grazie all'aiuto di Mehmet. Una scelta fatta per non perdere tempo, visto che in un laboratorio genetico sarebbero serviti diversi giorni.

La verità sulla madre di Farah

Il test confermerà la tesi di Tahir: la prigioniera è la madre di Farah. In un confronto con quest'ultima, lui le farà una rivelazione che lei non avrebbe mai immaginato di sentire: "Farah, tua madre è viva".

Le racconterà che la madre, per parecchio tempo, è stata prigioniera di Behnam nello stesso luogo in cui lui è stato portato con la forza.

"Ho trovato questo fazzoletto, appartiene a lei", dirà Tahir davanti a una Farah in lacrime, che prenderà coscienza del fatto di non aver perso la persona più importante della sua vita.