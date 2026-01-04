Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda in daytime e in prime time su Canale 5, lo scontro tra Tahir e Behnam raggiungerà l’apice in un palazzo dismesso. Dopo averlo spinto nel vuoto, Tahir cambierà improvvisamente decisione e tenterà di salvarlo, segnando un momento decisivo della vicenda.

Confronto tra Tahir e Farah dopo il rapimento

Tahir rapirà Farah solo per capire se la ragazza ami veramente Behnam e se stia usando Kerim per averla accanto. Da quell'incontro, però, non uscirà nulla di buono. Farah gli racconterà che Kerim è guarito grazie alla donazione di midollo di Behnam, ma non ammetterà mai che Behnam la sta minacciando: continuerà a dire che lo ama davvero.

Farah arriverà anche a colpire e tramortire Tahir pur di scappare e tornare da Behnam. Quando arriverà a casa, dirà a Behnam di essere volutamente scappata da Tahir, chiedendogli di consentirle di vedere Kerim, ma Behnam la spedirà in camera.

Behnam individua il nascondiglio di Tahir con l’aiuto di Vera

Nel frattempo, Behnam scoprirà il luogo in cui si trova Tahir. Sarà Vera a svelarglielo. Behnam è il nuovo socio dell'azienda Akinci e Vera tradirà Tahir per avere dei benefit economici – visto che, da quando è scomparso Ali Galip, la famiglia naviga in cattive acque.

Tahir si trova nella casa di campagna della famiglia Akinci e Behnam lo troverà. Tuttavia, riuscirà a scappare e si nasconderà in un palazzo dismesso poco distante dalla casa di campagna degli Akinci.

Saranno tutti armati, Tahir compreso, e Behnam inizierà a dargli la caccia, sparando anche a vuoto. A ogni minimo rumore, sparerà un colpo di pistola, cosa che si rivelerà di vitale importanza per Tahir.

Scontro finale tra Tahir e Behnam in un edificio abbandonato

Tahir inizierà a contare i colpi di pistola sparati da Behnam e lo farà con un intento ben preciso: al quattordicesimo colpo Behnam resterà senza proiettili, quindi potrà attaccarlo in totale libertà. Una brutta mossa per Behnam, che si ritroverà con le spalle al muro. Così proverà a difendersi con un coltello. I due arriveranno allo scontro fisico, fino a quando Tahir lo spintonerà e lo getterà dai piani alti del palazzo.

Crederà di averlo fatto fuori, ma quando si affaccerà si renderà conto che Behnam è riuscito ad aggrapparsi a una sporgenza in cemento.

Tahir sarà pronto a schiacciargli le mani con i piedi per farlo cadere giù, ma penserà a Kerim, a quel padre ritrovato e che, oltretutto, gli ha salvato la vita. Così Tahir gli porgerà la mano e lo salverà. Behnam non dirà nulla, ma Tahir saprà come liquidarlo: "Tu puoi fare quello che vuoi, ma non riuscirai mai a cancellare ciò che c'è stato tra me e Farah".