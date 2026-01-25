Momenti epici nelle prossime puntate di Io sono Farah: le anticipazioni turche svelano la fine dell’incubo per il piccolo Kerim. Dopo essere stato tenuto prigioniero da Behnam, il bambino verrà finalmente liberato da Tahir grazie a un rischioso piano d’azione che mette l’antagonista con le spalle al muro. Ma a sconvolgere i telespettatori non sarà solo la liberazione: davanti a un Behnam ormai sconfitto, Kerim rinnegherà il legame di sangue per scegliere il suo vero eroe. Con una frase che cambierà per sempre il corso della serie, il piccolo guarderà Tahir negli occhi dichiarando: "Sei tu il mio papà", sancendo così la nascita della sua vera famiglia.

Kerim prigioniero di Behnam: il piano spietato per portarlo in Iran

Kerim finirà di nuovo nelle mani di Behnam. Il bambino si sacrificherà per evitare che il padre porti di nuovo sua nonna Gulsima in Iran per rinchiuderla in una cella. Il piccolo non andrà nella villa di famiglia, ma in un’altra casa, e sarà insieme alla nonna Rahsan.

Come sempre, Behnam gli farà il lavaggio del cervello. Non accetterà che il bambino lo abbia definito cattivo e malvagio e vorrà che le colpe ricadano sempre su Farah. Per evitare che Kerim torni con Farah, Behnam progetterà di far rientrare lui e Rahsan in Iran.

Behnam ordina l'omicidio di Tahir: la trappola mortale e il destino di Farah

Intanto, Behnam progetterà di far fuori Tahir e chiamerà a rapporto tutti i malavitosi di Istanbul.

Tra questi ci sarà un certo Yilmaz, che ammetterà di volersi vendicare di Tahir perché ha ucciso suo fratello. Behnam lo ingaggerà e attirerà Tahir con una trappola per ucciderlo. Quando Yilmaz gli telefonerà per dirgli che ha tra le mani sia lui che Farah, Behnam gli ordinerà di uccidere Tahir e di portargli Farah.

Behnam spiegherà alla madre le sue intenzioni: "Voglio che Farah dica a Kerim che non sono una persona cattiva, poi la porterò in Iran nella cella di sua madre e passerà lì il resto dei suoi giorni". Ci sarà solo un piccolo problema: Kerim sentirà tutto.

'Il mio papà è Tahir': Kerim rinnega Behnam e sceglie la sua vera famiglia

Quando Yilmaz gli porterà Farah, la ragazza avrà l'opportunità di stare insieme a suo figlio.

In quel momento, Yilmaz farà a Behnam una bella sorpresa: dalla sua auto uscirà anche Tahir. Non l'ha ucciso e lui è il suo uomo di fiducia.

Behnam si sentirà in trappola, soprattutto perché gli uomini di Tahir saranno pronti come cecchini per farlo fuori, se non consentirà a Kerim di andare via con lui. A Behnam non resterà che accettare. Ma la cosa più dolorosa arriverà subito dopo, con le parole di Kerim: "Tu sei una persona cattiva. Mi hai detto che non si possono scegliere i propri genitori, ma io posso farlo. Il mio papà non sei tu. Tahir è il mio papà. Se diventerai una brava persona, forse chiamerò anche te papà. Ma se continuerai a essere così cattivo, non ti parlerò mai più".