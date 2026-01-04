Nelle prossime puntate di Io sono Farah, dopo essere stato scagionato e tornato in libertà, Tahir deciderà di rapire Farah convinto che la donna sia sotto la minaccia di Behnam. Il confronto forzato, però, prenderà una piega inattesa: di fronte all’ennesimo tentativo di controllo, Farah reagirà colpendolo e facendogli perdere i sensi, riuscendo così a fuggire.

Tahir scagionato, tenta un confronto forzato con Farah

Dopo essere stato arrestato per il tentato omicidio di Mehmet, circa un anno dopo Tahir sarà libero. Sarà lo stesso commissario capo, dopo essersi risvegliato dallo stato vegetativo, a scagionarlo.

Una volta libero, Tahir vorrà risolvere i suoi affari, con l’obiettivo di ricongiungersi a Farah.

La ragazza gli ha più volte detto che non vuole più avere nulla a che fare con lui: ama Behnam, e insieme a lui e a Kerim ha costruito una nuova famiglia. Convinto che Farah sia sotto la minaccia di Behnam, Tahir deciderà di portarla via per costringerla al confronto. Approfitterà in un momento in cui Farah uscirà da un negozio di abbigliamento: la rapirà e la porterà in una vecchia casa di campagna della famiglia Akinci.

Kerim guarisce dopo il trapianto di midollo, Farah spiega cosa è accaduto

Tahir vorrà sentire da Farah come sono andate le cose con Kerim, perché il bambino guarirà dalla sua malattia grazie alla donazione di midollo che gli farà Behnam.

"Il giorno che Behnam mi ha portato via Kerim, mentre erano diretti in aeroporto per tornare in Iran, il bambino si è sentito male. È arrivato in ospedale in fin di vita a causa di una grave infezione polmonare. La situazione si è risolta perché il midollo di Behnam è risultato compatibile con quello di Kerim, così si è proceduto con il trapianto", racconterà Farah, aggiungendo ulteriori dettagli.

Behnam le ha impedito di andare in ospedale per stare accanto al figlio. È rimasta sempre chiusa in una camera e quando Kerim è tornato a casa, per un periodo di tempo ha potuto vederlo solamente tramite uno schermo, grazie a una telecamera che Behnam ha fatto installare nella camera del bambino.

Farah reagisce al confronto con Tahir e riesce a fuggire

Dopo tutta questa pressione psicologica, Tahir non riuscirà a credere a Farah quando lei gli dirà di aver capito di amare Behnam, dopo tutta la premura che ha avuto nei confronti del piccolo Kerim. "Adesso che sai come stanno le cose, devi lasciarmi andare", dirà Farah, ma Tahir la bloccherà con un abbraccio: "Non posso farlo, non posso".

A quel punto, Farah afferrerà un vaso e lo colpirà alla testa. Tahir perderà i sensi e cadrà a terra. "Scusami, lo faccio solo per il tuo bene", dirà la giovane in lacrime. Prenderà le chiavi dell'auto dalla tasca di Tahir e fuggirà, evitando che la situazione degeneri ulteriormente.