Nelle prossime puntate di Io sono Farah, una confessione inaspettata fa finalmente luce sulle origini del legame tra Tahir e Mehmet. Durante un teso confronto scaturito dai piani di Behnam, Vera rivela di essere la diretta responsabile della morte dei genitori di Tahir, avvenuta anni prima durante una sparatoria innescata dalla scoperta della sua relazione clandestina con Orhan. La donna chiarisce inoltre la verità sul passato dei due protagonisti: mentre Mehmet è cresciuto in orfanotrofio prima di essere adottato, Tahir è rimasto vittima di un inganno orchestrato da Ali Galip.

Vera vende il segreto dei fratelli a Behnam: il ricatto che mette Tahir nel mirino

Vera si ritroverà in un momento buio a livello economico: Ali Galip non c'è più e ha lasciato zero soldi e molti debiti. Per questo si prostrerà ai piedi di Behnam, per ottenere da lui dei benefici economici. Gli dirà tanti segreti sulla sua famiglia, come quello che riguarda il legame tra Tahir e Mehmet.

Gli rivelerà che sono fratelli e Behnam userà questa informazione contro Tahir e portare a termine un suo obiettivo: ucciderlo. Behnam sa che Mehmet sta disperatamente cercando suo fratello, così gli dirà di averlo prigioniero, porgendogli un campione del suo sangue – che sarà quello di Tahir.

Il test del Dna inganna Mehmet: pronto a uccidere Tahir, poi la confessione che cambia tutto

Mehmet farà il test del Dna e scoprirà che quello è veramente il sangue del fratello, credendo che Behnam lo tenga realmente prigioniero. "Se lo vuoi libero, devi uccidere Tahir", gli dirà Behnam, spingendo Mehmet a decidere di portare a termine la missione.

Tra lui e Tahir ci sarà un duro scontro, che verrà bloccato da Vera. Probabilmente a causa dei sensi di colpa, vuoterà il sacco, rivelando la verità dei fatti. "Tahir è tuo fratello", dirà Vera a Mehmet, ma Tahir non crederà a una sola parola e alla domanda "perché non me l'hai detto prima?", Vera risponderà: "Perché i tuoi genitori sono morti a causa mia".

La verità sul passato di Tahir e Mehmet: l’amore proibito, la sparatoria e il segreto dell’adozione

I genitori dei due sono morti a causa della relazione extraconiugale che Vera aveva con Orhan e, rivolgendosi a Tahir, Vera racconterà: "Tuo padre era il migliore amico di Orhan. Io e lui eravamo nascosti in casa vostra quando Ali Galip ci ha trovati. È scoppiata una sparatoria e i tuoi genitori sono morti".

Poi si rivolgerà a Mehmet: "Orhan è rimasto ferito. Appena è uscito dall’ospedale ti ha cercato all’orfanotrofio. Quando ha capito che non ricordavi nulla di quello che era successo, ha deciso di adottarti". "E Tahir, invece? Lui aveva uno zio", dirà Farah, ma Vera ribalterà nuovamente la situazione: "Non era suo zio.

Era uno degli uomini di Ali Galip. Era pagato per occuparsi di lui, ma non sapevamo delle torture che gli infliggeva. L'abbiamo scoperto quando quell’uomo era già in prigione. A quel punto ho pregato Ali Galip di accoglierti in casa con noi". Questa ammissione di colpa, unita alla prova del legame di sangue tra i due uomini, metterà fine alle ostilità e aprirà un nuovo capitolo familiare fondato sulla verità, ma destinato a riaccendere nuovi conflitti.