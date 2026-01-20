Behnam ha il video di Gonul e Farah che eliminano Ali Galip: questo emergerà nelle prossime puntate di Io sono Farah ed è il vero motivo che impedisce alla protagonista di ribellarsi.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam terrà in pugno Farah minacciandola con la vita dei suoi cari, ma soprattutto con il video che la incrimina per l'omicidio del boss.

Io sono Farah: perché lei ha smesso di combattere?

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che non ci sarà pace per la protagonista. Behnam continuerà a vivere con Farah e Kerim, costringendo la donna a condurre una vita da prigioniera.

Ma perché Farah non si ribella alla prepotenza del padre di suo figlio? Il pubblico della soap ha imparato a conoscere un personaggio che non si ferma davanti a nulla e che non ha paura del rischio. Farah, inoltre, potrebbe contare su Tahir che la ama alla follia e per lei e Kerim darebbe la vita. C'è un particolare, però, che presto emergerà e spiegherà come mai Farah è cambiata così tanto e tiene lontano Tahir mentendogli spudoratamente. Innanzi tutto, Behnam ha minacciato Farah dicendo che avrebbe ucciso Gonul, Bade e Tahir se avesse provato a scappare. Inoltre, l'uomo ha ordinato alla sua domestica di somministrare a Farah uno psicofarmaco di nascosto per tenerla sempre calma. I ricatti di Behnam e le medicine, però, non sono l'unica catena che imprigiona Farah: c'è molto di più.

Presto si scoprirà che Behnam possiede un video che incrimina Farah e Gonul per l'omicidio di Ali Galip. Questo è il vero motivo che tiene la donna inchiodata a Behnam e la costringe a subire le peggiori umiliazioni.

La vera arma di Behnam per tenere tutti in pugno

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam avrà pietà della donna dopo un tentativo di suicidio. L'uomo concederà a Farah di vivere con lui e Kerim senza restare nella sua stanza e lei fingerà di accettare. La donna da quel momento inizierà a recitare la parte della donna innamorata per scoprire dove si nasconde il video che la incrimina. Behnam le confiderà che le immagini si trovano al sicuro in azienda, ma Farah non saprà dove. Quando Tahir scoprirà che Farah ha mentito ed è prigioniera, correrà da lei e finalmente capirà il motivo delle sue bugie. Ai due innamorati non resterà che cercare quel video per distruggerlo.