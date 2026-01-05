Kaan tradirà Gonul con Yasemin il giorno delle nozze nelle prossime puntate di Io sono Farah: la ragazza lo aspetterà all'altare e lui tarderà ad arrivare.

Le anticipazioni tv rivelano che le nozze di Gonul partiranno decisamente con il piede sbagliato. Dopo il tradimento, Kaan si vestirà e sposerà la sua fidanzata come se niente fosse.

La confessione di Vera: 'Mai stata innamorata di Ali Galip'

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che proseguiranno i preparativi per le nozze di Gonul e Kaan. Vera si avvicinerà sempre di più alla futura nuora e le farà scegliere la torta nuziale.

La ragazza apparirà preoccupata e non troppo sicura del matrimonio per cui aveva lottato fino a quel momento. Gonul chiederà a Vera se sia il caso di sposarsi nonostante le condizioni di Bade dopo l'agguato subito con Farah e inoltre si rivolgerà a lei chiamandola "Signora" invece di "Mamma". Vera chiederà direttamente alla ragazza se ha qualche dubbio su Kaan, ma lei negherà, dicendo che è solo preoccupata per la salute di Bade. Vera inviterà Gonul a sedersi con lei e le confiderà una cosa che non ha mai detto a nessuno: "Non sono mai stata innamorata di Ali Galip", spiegherà. La donna dirà che pur non avendo provato emozioni forti per suo marito ha imparato a volergli bene per il modo in cui lui la ama.

Nonostante tutto, però, Gonulo ripeterà di essere innamorata di Kaan.

Fiori d'arancio a Io sono Farah: Gonul all'altare

Nelle prossime puntate di Io sono Farah emergerà una certa esitazione di Gonul rispetto alle nozze con Kaan, ma tutto andrà avanti. Spesso la ragazza guarderà Yasemin e confiderà a Bekir che lei si sente poco femminile rispetto all'amica del suo fidanzato. I dubbi di Gonul proseguiranno e alla fine emergerà che sono fondati. Il giorno delle nozze ci sarà una grande cerimonia alla villa degli Akinci e tutto sembrerà impeccabile. La sposa arriverà con i suoi genitori al centro del giardino, ma Kaan sarà in forte ritardo. Mentre Gonul aspetterà il suo sposo all'altare, lui si lascerà andare alla passione con Yasemin nella villa, a pochi passi da lei.

Kaan si vestirà in fretta e si presenterà al matrimonio come se nulla fosse e danzerà come da tradizione con Ali Galip. il matrimonio, però, partirà con il piede sbagliato.

Il primo incontro e il colpo di fulmine di Kaan e Gonul

Nelle prime puntate di Io sono Farah, Kaan ha incontrato Gonul per la prima volta al funerale di Alp, un poliziotto che era stato ucciso. La ragazza si trovava lì perché il giovane agente era il più caro amico di suo fratello Mehmet. Kaan, invece, era al funerale perché tormentato dai sensi di colpa, convinto di essere il responsabile della morte del ragazzo. Kaan si è presentato a Gonul come Emir e tra i due è nato subito un sentimento forte e sincero. In un secondo momento, quando Gonul ha scoperto la vera identità di Kaan ha deciso di troncare subito con lui. Il ragazzo ha sofferto moltissimo, ma quando è emerso che non era colpevole di quello che è successo ad Alp, Gonul gli ha dato una seconda possibilità.