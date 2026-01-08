Kerim riabbraccerà con affetto suo padre Benham nelle prossime puntate di Io sono Farah e sarà felice di seguirlo in Iran.

Le anticipazioni tv della seconda stagione rivelano che Benham avrà intenzione di portare via suo figlio, ma quando Kerim inizierà a stare male capirà che deve rapire anche Farah. La donna e il bambino saranno costretti a vivere in Iran con Benham e nel frattempo Tahir sarà incastrato da Behnam con l'aiuto di Ali Galip.

Nuova fase in Io sono Farah: Benham cambierà tutto

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che la seconda stagione partirà con il ritorno di Benham, il padre di Kerim, L'uomo, contattato da Ali Galip, non avrà nessuna intenzione di rinunciare a suo figlio e si introdurrà nell'appartamento di Farah per rapire lei e il bambino.

Tahir vivrà un vero e proprio incubo, perché nel giro di poche ore perderà quella famiglia a cui tanto teneva e che lo aveva cambiato radicalmente. L'uomo arriverà a casa e quando non troverà più Farah e Kerim si metterà subito in moto per cercarli. Nel frattempo, Benham farà effettuare il test del Dna su Kerim per accertarsi che si tratta di suo figlio. Quando avrà questa certezza, Benham non lascerà più speranza a Farah e la separerà da Kerim. Il bambino resterà da solo con Benham che approfitterà del momento per rivelargli che è suo padre. Per il piccolo sarà una gioia immensa e abbraccerà con affetto il papà che tanto sognava di incontrare. Benham lascerà Farah in una villa isolata, reduce da una brutta punizione con l'acqua bollente per averlo tradito anni prima.

La donna sarà disperata all'idea di aver perso suo figlio e supplicherà la domestica di Benham di darle il suo telefono per chiedere aiuto. Bade prenderà la telefonata e si farà mandare da Farah la posizione. Senza esitare, la donna e Gonul correranno a salvarla, ma sembrerà troppo tardi.

Kerim nelle mani di Benham

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Bade e Gonul arriveranno alla villa in cui Farah è prigioniera e la libereranno, ma di Kerim non si sarà nessuna traccia. Benham sarà pronto a partire con suo figlio per l'Iran dove li aspetta la nonna, ancora infuriata con Farah per il tradimento. Mentre sarà in macchina con suo padre, però, Kerim avrà un malore e Benham si renderà conto dell'importanza di Farah nella vita di suo figlio.

Per questo motivo, Benham rapirà Farah e la costringerà a vivere con lui e sua madre: questo sarà l'unico modo per non rinunciare a Kerim. Nel frattempo, Tahir farà una corsa contro il tempo per riprendersi la sua famiglia, ma non ci riuscirà. La polizia lo fermerà per strada e lo accuserà del tentato omicidio di Mehmet, in gravissime condizioni in ospedale dopo l'aggressione di Orhan. Quest'ultimo, d'accordo con Ali Galip, dopo aver sparato contro suo figlio riuscirà ad incastrare Tahir per il grave reato.

Il grande cambiamento di Tahir dopo aver conosciuto l'amore

Nella prima stagione di Io sono Farah, Tahir era l'uomo di spicco del clan criminale di Ali Galip. Quest'ultimo ha cresciuto Tahir come un figlio dopo aver sterminato a sua insaputa la famiglia e contava su di lui per mandare avanti l'organizzazione.

Quando Tahir ha conosciuto Farah, però, tutto è cambiato per lui. L'uomo si è legato sempre di più alla donna e al piccolo Kerim, affetto da una malattia rara. Tahir ha capito che Ali Galip ha distrutto la sua vita ed è passato dalla parte della giustizia alleandosi con il poliziotto Mehmet per incastrare Ali Galip. Tahir e Farah erano a un passo dalla felicità, ma l'arrivo di Behnam ha rovinato tutto.