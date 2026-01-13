Kerim guarirà grazie al trapianto e il donatore sarà suo padre Behnam: nelle prossime puntate di Io sono Farah questa sarà una notizia che commuoverà Tahir.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah sarà costretta a vivere con Behnam, rinchiusa in una stanza. Tahir proverà a salvarla, ma lei gli spiegherà che ha ritrovato l'amore per il padre di suo figlio e non vuole più stare con lui.

Benham cambia tutto a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Behnam rapirà Farah e sottoporrà Kerim al test del Dna per accertarsi che sia suo figlio.

Una volta ottenute le sue conferme, l'uomo porterà Farah e il bambino con sé, ma la loro vita non sarà quella di una famiglia normale. La donna non potrà vedere suo figlio se non in orari stabiliti da Behnam e per pochi minuti. Farah sarà trattata come una prigioniera e non potrà chiedere aiuto a nessuno per non allontanarsi da suo figlio. Behnam, inoltre, minaccerà Farah anche con la vita di Tahir, Gonul e Bade. La protagonista non avrà altra scelta che seguire alla lettera gli ordini di Behnam, anche quando Tahir riuscirà a trovarla e la implorerà di scappare con lui.

Tahir scapperà dalla prigione per riprendersi la sua famiglia

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir riuscirà a fuggire dalla prigione subito dopo l'udienza di divorzio.

L'uomo sarà pronto a tutto per riprendersi la sua famiglia, certo che Farah sia in pericolo, ma si troverà di fronte ad una scena che lo spiazzerà completamente. Tahir arriverà alla villa in cui Farah è segregata e riuscirà a parlare con lei, ma la donna sarà distaccata e lo manderà via. L'insistenza di Tahir non servirà a nulla e Farah, per convincerlo, gli farà vedere Kerim giocare felice con suo padre Behnam e soprattutto senza tuta. "Kerim è guarito", dirà Farah, "Grazie al trapianto di midollo di suo padre". La donna sarà costretta a mentire a Tahir, dicendosi felice con la sua famiglia e che non vuole più essere disturbata. L'emozione nel vedere il bambino completamente guarito sarà grande per Tahir che, almeno per un po', dovrà rassegnarsi. Farah, infatti, eseguendo gli ordini di Behnam, chiamerà la polizia che gli rimetterà le manette e lo porterà via.