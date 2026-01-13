La vita di Ali Galip finirà per mano di Gonul e Farah nelle prossime puntate di Io sono Farah: a colpirlo sarà la sorella di Mehmet per salvare Bade dalla sua aggressione.

Le anticipazioni tv rivelano che Akinci sarà in gravissime condizioni dopo il colpo inferto da Gonul e Farah sarà tentata di salvarlo. Quando saprà che è stato lui a chiamare Behnam, però, non avrà pietà e lo lascerà morire.

L'arrivo di Behnam stravolge le vite di tutti a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir incastrerà Ali Galip, ma l'uomo si darà alla fuga poco dopo.

Il boss riuscirà a scappare e Tahir avrà altro a cui pensare: appena tornerà a casa, infatti, scoprirà che Farah e Kerim non ci sono più. Behnam, infatti, porterà il bambino e sua madre in un luogo segreto per poter effettuare il test del Dna e accertarsi che Kerim è suo figlio. Una volta ottenuta la conferma di paternità, Behnam lascerà Farah rinchiusa in una villa e porterà via il bambino. La donna, disperata, riuscirà a rintracciare Bade che senza esitazione correrà a salvarla in compagnia di Gonul. Le due donne libereranno Farah e proveranno a scappare con lei, ma quando apriranno la porta si troveranno di fronte Ali Galip. Il boss entrerà nella villa spingendo Farah e facendole male. Bade soccorrerà la sua amica, ma il boss aggredirà anche lei, accusandola di aver tradito gli Akinci per aiutare Mehmet e Tahir.

Lo scontro con Bade e il tragico finale

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Bade si troverà seriamente in pericolo. Ali Galip, infatti, tenterà di toglierle la vita stringendole le mani al collo. Farah sarà troppo debole per intervenire e Bade non riuscirà più a respirare. A salvare l'avvocato sarà Gonul che colpirà alla testa suo suocero con un vaso. L'uomo cadrà su un tavolino di vetro e saà trafitto da una grossa scheggia. Gonul sarà disperata all'idea di aver tolto la vita a un uomo. Ali Galip sarà in pessime condizioni e Farah, istintivamente, si avvicinerà per soccorrerlo. "Se tolgo la scheggia morirà", dirà Farah provando a salvare il boss. Akinci, però, con un filo di voce rivelerà di aver fatto arrivare Behnam. A quel punto, Farah deciderà di non aiutarlo e lo finirà togliendo il pezzo di vetro e provocando una grossa emorragia.