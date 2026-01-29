Rahşan salverà Farah interrompendo le nozze con Behnam a un passo dall'altare nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Le anticipazioni tv rivelano che la madre di Behnam accetterà di aiutare Fahar perché lei ricatterà di dire a tutti che ha una storia proibita con suo cognato Akbar.

Nozze indesiderate a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che a casa Azadi arriverà lo zio Mahmoud, il più rispettato della famiglia. L'uomo, molto ligio alle severe leggi israeliane, noterà subito che Farah non indossa il velo e la rimprovererà duramente anche davanti a Kerim, intimandole di non uscire dalla sua camera.

Nessuno oserà contraddire il temuto zio che appena arriverà in Turchia inizierà a dettare legge. L'uomo farà notare subito a Behnam che dovrebbe correggere suo figlio Kerim, ancora ignorante rispetto alle leggi che regolano la loro famiglia. Mahmoud si prenderà l'incarico di istruire il bambino e arriverà persino a dirgli che la sua malattia è una punizione divina arrivata per i peccati di sua madre Farah. Lo zio non si limiterà a questo, perché non potrà accettare che Behnam e la madre di suo figlio vivano insieme senza essere sposati. "Visto che è arrivato il divorzio da Tahir", dirà, "Vi sposerete domani". Opporsi al volere di Mahmoud sarà impossibile e quindi partiranno i preparativi per le nozze, mentre Farah sarà certa che Tahir andrà a salvarla prima del matrimonio.

Il ricatto che metterà alle strette Rahşan

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, tutto sarà pronto per le nozze con Behnam. Di Tahir non si vedrà l'ombra perché l'uomo in quel momento sarà stordito e portato in Iran. Farah scenderà dalla sua stanza con l'abito da sposa e al piano di sotto ci sarà un banchetto per i festeggiamenti. Behnam e lo zio Mahmoud saranno pronti per celebrare le nozze, ma Farah avrà ancora una carta da giocarsi. La donna, infatti, poco prima di arrivare al piano di sotto, consegnerà a Rahşan un biglietto minatorio. Farah ricatterà la sua futura suocera dicendosi pronta a rivelare a tutti la storia d'amore proibita con Akbar. Rahşan non avrà altra scelta e fermerà le nozze.

La donna spiegherà a Mahmoud che non se la sente di dare Behnam in sposo a Farah perché è una peccatrice e certamente ha peccato anche con Tahir negli ultimi tre mesi. Rahşan proporrà un periodo di purificazione per lei prima di arrivare alle nozze e lo zio Mahmoud sarà d'accordo.