Mehmet piangerà davanti alla tomba di suo fratello nelle prossime puntate di Io sono Farah: l'uomo ignorerà che la persona per cui piange è proprio accanto a lui ed è Tahir.

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet si farà aiutare da Tahir nella ricerca di suo fratello. Grazie al fascicolo di un orfanotrofio i due arriveranno davanti a una tomba, ma saranno ancora lontani dalla verità. Né Tahir, né Mehmet immagineranno che sono figli degli stessi genitori e in loro scorre lo stesso sangue.

La memoria di Mehmet in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che la memoria di Mehmet inizierà a tornare giorno dopo giorno.

Il poliziotto potrà contare sul prezioso aiuto di Bade che gli starà accanto nei momenti più difficili. Inconsapevolmente, Bade aiuterà Mehmet a ricordare un particolare molto importante della sua infanzia. In un momento difficile del poliziotto, Bade intonerà la canzone che sua madre gli cantava da bambino e Mehmet ricorderà che ha un fratello. Per lui sarà una grande gioia, perché finalmente non si sentirà più solo al mondo e potrà pensare che qualcuno con il suo stesso sangue si trova da qualche parte. Mehmet inizierà subito la sua ricerca ed in questo troverà un improbabile alleato: Tahir. Quest'ultimo, infatti, andrà dal poliziotto a chiedergli un grande favore: far analizzare un capello trovato in Iran per capire se possa appartenere alla madre di Farah.

Il poliziotto accetterà, ma solo se Tahir ricambierà procurandogli il fascicolo di un orfanotrofio.

Mehmet e Tahir ancora vicini in un momento difficile

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet avrà il fascicolo di suo fratello, ma non tutto andrà come sperava. Da quel documento, infatti, Mehmet apprenderà che suo fratello è morto e si recherà davanti alla sua tomba. Il dolore sarà grande per lui che non potrà fare altro che piangere e disperarsi. Tahir arriverà poco dopo e proverà a consolarlo, ma Mehmet non riuscirà a rassegnarsi. In realtà, il fratello del poliziotto è proprio Tahir, ma entrambi saranno inconsapevoli di questa verità. Ali Galip ha fatto di tutto per impedire che tutto emergesse e certamente anche quel fascicolo è opera sua.