Mehmet ricorderà che è stato Orhan a sparargli nelle prossime puntate di Io sono Farah: l'uomo, però, farà finta di nulla per non correre pericoli con Ilyas.

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet faticherà molto a riprendere la memoria e soffrirà per questo. Un giorno, però, in pochi minuti riuscirà a recuperare tutto: Agnello Nero è suo padre.

La lenta ripresa di Mehmet in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano una svolta importante nelle trame. Il poliziotto Mehmet, infatti, si sveglierà dal coma proprio come temeva suo padre.

Orhan sarà in contatto con Perihan che lo terrà costantemente aggiornato e gli assicurerà anche che Mehmet non ricorda nulla della sera della sparatoria. A Gonul e a Mehmet, Perihan dirà che Orhan è scappato con una ragazza e si è rifatto una famiglia in Russia. Mehmet soffrirà molto per la sua condizione perché, pur non avendo riportato gravi conseguenze dopo il colpo di pistola in testa, non riuscirà ad usare le gambe. Ci vorranno giorni per convincerlo a reagire e ad usare la sedia a rotelle e le stampelle, ma alla fine Mehmet se ne farà una ragione. Accanto a lui ci sarà sempre Bade che dopo averlo assistito durante il coma lo aiuterà anche nella riabilitazione. Mehmet si sforzerà di ricordare la notte della sparatoria, ma nella sua testa tutto sarà confuso e si spegnerà proprio al momento dello sparo.

L'uomo ricorderà il luogo dell'accaduto e le circostanze: sarà cosciente di aver catturato Agnello Nero ma non riuscirà a dargli un volto.

Mehmet riacquisterà la memoria rivedendo Ilyas

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet e Bade si recheranno nel parcheggio in cui è avvenuta la sparatoria per stimolare la memoria del poliziotto. Quest'ultimo non ricorderà chi sia Agnello Nero, ma grazie a una canzone di Bade realizzerà di avere un fratello riportando alla mente la sua infanzia. Qualche giorno dopo, quando ormai penserà di aver perso le speranze, Mehemt vedrà tutto nitidamente. I ricordi riaffioreranno perché Ilyas si fermerà con l'auto proprio come la sera della sparatoria e Mehmet capirà che lui era presente quella sera.

In pochi secondo Mehmet riporterà alla mente il terribile momento in cui ha visto Orhan uscire dalla macchina e premere il grilletto contro di lui. Il poliziotto sarà traumatizzato, ma fingerà di stare bene e non rivelerà nulla a Ilyas.