Mehmet ricorderà all'improvviso un momento della sua infanzia nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Ho un fratello", dirà a Bade con gli occhi pieni di emozione.

Le anticipazioni tv rivelano che Bade prometterà a Mehmet che lo aiuterà a ritrovare suo fratello.

Il risveglio di Mehmet in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet vivrà un periodo molto duro. L'uomo trascorrerà un anno in coma e si risveglierà in una casa non sua in cui vivono Bade, Perihan, Vera, Gonul e Bekir. L'uomo non ricorderà nulla della sera in cui Orhan gli ha sparato alla testa e le sue condizioni fisiche saranno generalmente buone ma non potrà usare le gambe.

Mehmet vivrà malissimo questa condizione, tanto che più volte chiederà a Bade di lasciarlo in pace. Il poliziotto si sforzerà di riportare la sua mente alla sera della sparatoria, ma non riuscirà a focalizzare il suo nemico. Dopo diversi giorni, Mehmet confiderà a Bade di essere ossessionato da un sogno in cui si trova nel parcheggio e non riesce a guardare in faccia il suo potenziale assassino. A quel punto l'uomo chiederà all'avvocato di portarlo in quel posto per rivivere la scena, sperando di ricordare. Bade lo accontenterà e farà tutto quello che le dirà Mehmet: si fermerà davanti a lui con un'arma puntata e premerà il grilletto.

Il ricordo di Mehmet dopo la canzone

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Bade farà fuoco e Mehmet lascerà le stampelle per cadere come la sera della sparatoria.

Purtroppo, però, la memoria del poliziotto continuerà ad essere oscurata e Mehmet avrà una crisi di pianto. "Cosa ci fai con me?" dirà in lacrime a Bade, "Come fai ad amarmi così?". L'avvocato stringerà tra le sue braccia Mehmet e lo rassicurerà. La donna gli dirà che durante il periodo del come gli cantava sempre una canzone che lui amava da bambino ed inizierà ad intonarla. Quelle note riporteranno alla mente di Mehmet un ricordo di quando era molto piccolo e si trovava con sua madre in un campo. All'improvviso l'uomo ricorderà che sua madre era incinta e che quindi ha un fratello. "Ho un fratello", dirà a Bade con gli occhi pieni di emozione, "Questo è meraviglioso". La donna prometterà a Mehmet che farà di tutto per aiutarlo a ritrovare suo fratello.