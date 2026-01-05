Mehmet scoprirà che Orhan è complice di Ali Galip nelle prossime puntate di Io sono Farah: l'uomo sparerà contro suo figlio, colpendolo alla fronte e lasciandolo in una pozza di sangue.

Le anticipazioni tv rivelano che a Mehmet crollerà il mondo addosso quando vedrà che Orhan è a capo dell'organizzazione criminale . La giustizia, però, non trionferà perché Orhan non si farà scrupoli e farà fuoco contro Mehmet prima di scappare. Il poliziotto sarà privo di sensi e non potrà chiedere aiuto a nessuno.

Tahir aiuterà Mehmet ad incastrare Ali Galip

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che dopo l'agguato a Farah e Bade molte cose cambieranno per i protagonisti.

Innanzi tutto, Farah sarà convinta che a tenderle l'agguato sia stato Ali Galip e quindi capirà di essere in serio pericolo. La donna se la caverà con una piccola ferita alla mano, ma per Bade la situazione sarà più grave e i medici le spiegheranno che non potrà più avere figli. L'odio nei confronti di Ali Galip crescerà e spingerà Bade e Farah a collaborare seriamente con Mehmet. Le due donne incontreranno Tahir e lo convinceranno ad aiutare il poliziotto ad incastrare il bosso. In un primo momento, l'uomo esiterà, ma quando Farah gli confiderà che è stato Ali Galip a far uccidere il donatore tutto cambierà radicalmente. Tahir sarà a dir poco furioso, ma riuscirà a tenere a bada la sua rabbia perché Farah gli chiederà di affidarsi alla giustizia.

L'uomo riuscirà a piazzare un dispositivo sull'orologio di Ali Galip durante le nozze di Gonul, eseguendo gli ordini di Mehmet. La polizia sarà pronta a catturare Ali Galip e il suo misterioso socio, per questo si organizzerà una retata.

La triste verità per Mehmet ne Io sono Farah

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet e Tahir saranno sul luogo in cui Ali Galip e il suo socio si incontreranno per un affare. L'operazione farà scattare immediatamente l'allarme e Ali Galip si darà alla fuga, dividendosi dal suo socio. Tahir si troverà faccia a faccia con il boss e non esiterà a puntargli la sua arma contro, ma l'intervento di Mehmet eviterà il peggio. Ali Galip fuggirà ancora, mentre Tahir tenterà di riacciuffarlo.

Nel parcheggio sotterraneo, Mehmet riuscirà a raggiungere l'auto del socio del boss e inizierà a sparare bloccandola. La grande delusione si vedrà negli occhi del poliziotto quando vedrà che alla guida della macchina c'era Ilyas. Tutto si trasformerà in un vero e proprio incubo quando Mehmet vedrà finalmente chi è il socio di Ali Galip: Orhan, il suo amato padre adottivo. Il poliziotto sarà così stupito che Orhan riuscirà facilmente a fargli abbassare l'arma, ma non gli ricambierà il favore. L'uomo sparerà contro Mehmet e lo colpirà alla fronte. Il poliziotto non potrà chiedere aiuto a nessuno, perché sarà incosciente e in una pozza di sangue. Orhan fuggirà, impunito.

Nessuno sospetta della doppia vita di Orhan

Nelle puntate in onda in Italia, il pubblico ha appena scoperto che Orhan non è il nemico di Ali Galip come ha sempre fatto credere. Nonostante l'amore in comune per Vera, i due uomini sono soci da moltissimi anni e Orhan è l'insospettabile ex poliziotto che muove i fili delle varie operazioni. Questa verità è emersa per il pubblico, ma non per i protagonisti. Nessuno, infatti, sospetta di Orhan. L'unico a conoscere il suo lato oscuro è Ilyas, il giovane poliziotto che affianca Mehmet in tutte le operazioni e che informa puntualmente il suo capo per evitare problemi.