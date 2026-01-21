Merjan salverà Tahir e lo aiuterà nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Abbiamo lo stesso nemico", dirà la ragazza riferendosi a Behnam.

Le anticipazioni tv rivelano che per Tahir non si fiderà della cugina di Behram, ma sarà lei a salvarlo dagli uomini di Behnam.

Il grave scontro tra Tahir e Behnam in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Merjan, la cugina di Behnam che Tahir ha rapito, sorprenderà con il suo comportamento. La ragazza, infatti, si mostrerà molto diversa dalla sua famiglia e lo dimostrerà in una circostanza ben precisa.

Tutto avrà inizio quando grazie a Vera Behnam riuscirà a trovare Tahir e tra loro ci sarà una resa dei conti. I due uomini si affronteranno apertamente e arriveranno alle mani in pochi minuti. Lo scontro avverrà in un palazzo in costruzione e durante la discussione Behnam perderà l'equilibrio e rischierà di precipitare dall'ultimo piano. L'uomo resterà sospeso nel vuoto, aggrappato ad uno dei balconi: Tahir avrà pietà di lui e lo salverà. Purtroppo, però, Behnam non ricambierà la gentilezza e spingerà il suo nemico che farà un volo dall'ultimo piano. Behnam scapperà subito a casa e dirà tutto a sua madre: "Ho tolto la vita a Tahir". L'uomo non si farà problemi neanche nel comunicare a Farah la notizia che la getterà letteralmente nella disperazione.

Il lato inaspettato di Merjan

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam chiamerà il suo uomo per recuperare e far sparire il corpo di Tahir. La guardia del corpo, però, avrà una pessima notizia per lui: "Non c'è nessun corpo". In realtà, si scoprirà che a salvare la vita a Tahir è stata Merjan che subito dopo la caduta lo ha portato urgentemente in ospedale. Tahir si sveglierà con diverse ferite e fratture alle costole e troverà Merjan al suo capezzale. La ragazza gli spiegherà che vuole aiutarlo: "Abbiamo lo stesso nemico". Tahir, però, non riuscirà a fidarsi di lei nonostante Merjan gli spieghi che se non fosse stato per lei non sarebbe sopravvissuto. Quando la ragazza uscirà dalla stanza di Tahir vedrà che gli scagnozzi di Behnam lo stanno già cercando e correrà ad avvertirlo. Merjan riuscirà a far uscire Tahir dall'ospedale senza dare nell'occhio e lo farà salire su un taxi.