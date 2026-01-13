"Behnam ha tolto la vita a Tahir": con queste parole Rahşan spegnerà ogni speranza in Farah che nelle prossime puntate di Io sono Farah si sentirà profondamente in colpa per il destino del suo amato.

Le anticipazioni tv rivelano che tra Behnam e il suo rivale ci sarà uno scontro durissimo che terminerà con un volo dall'ultimo piano di un palazzo per Tahir. Quando l'uomo tornerà a casa racconterà tutto a sua madre che andrà ad incolpare Farah del grave reato di cui si è macchiato suo figlio.

Tahir rapisce Farah ma lei lo colpisce con un bicchiere

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir riuscirà a portare via con sé Farah grazie all'aiuto di Rahşan, la madre di Behnam che non sopporta di avere sua nuora in casa.

Tahir porterà sua moglie in una villa nascosta e la obbligherà a dirgli la verità. Farah, tuttavia, non potrà dimenticare le minacce di Behnam che si è detto pronto a togliere la vita a Bade e Gonul e non farle mai più vedere Kerim. Costretta ancora una volta a mentire, dirà a Tahir che lei è felice con Behnam. Farah renderà tutto più credibile raccontando com'è andato il trapianto di midollo che ha salvato la vita a Kerim. Tahir non crederà alle parole di Farah e la terra con sé. Lei, consapevole del grave rischio, lo colpirà con un bicchiere e tornerà a casa. Nel frattempo, Behnam non riuscirà a trovare il nascondiglio di Tahir e ad aiutarlo sarà Vera che con una telefonata gli dirà il posto.

Il ritorno di Behnam e la tragica notizia a Rahşan

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam andrà da Tahir per difendere l'onore e lo scontro tra i due sarà spietato. Behnam rincorrerà il suo nemico con un'arma, ma poi accetterà di combattere senza nessun aiuto, alla pari. Tahir riuscirà a colpire Behnam che cadrà dal balcone di un palazzo in costruzione e riuscirà ad aggrapparsi ad una ringhiera. Tahir si renderà conto che basterebbe pestare un dito al suo rivale per farlo precipitare, ma non lo farà. Al contrario, Tahir lo aiuterà a tornare in casa ma Behnam con un calcio farà precipitare lui. Tahir volerà nel vuoto dall'ultimo piano del palazzo e Behnam sarà certo del suo decesso, anche l'altezza non lascerà spazio a dubbi.

Tornato a casa, Behnam avrà una discussione con sua madre Rahşan e le confesserà tutto. La donna correrà da Farah in preda alla rabbia: "Per colpa tua Behnam ha ucciso Tahir". Farah si sentirà crollare il mondo addosso e per lei inizierà un vero e proprio incubo perché si sentirà profondamente in colpa.