Mehmet sarà in gravissime condizioni e Tahir gli donerà il sangue nelle prossime puntate di Io sono Farah: a ridurre il poliziotto in quello stato sarà Orhan che riuscirà a farla franca.

Le anticipazioni tv rivelano che Bade arriverà in ospedale disperata all'idea di poter perdere l'uomo che ama e poco dopo ci saranno anche Gonul, Perihan e Bekir. Orhan, invece, non si farà vedere, ma nonostante questo nessuno potrà mai sospettare di lui.

La resa dei conti per Mehmet e Tahir con i rispettivi padri

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet e Tahir uniranno le loro forze per fare giustizia.

Dopo aver scoperto che Ali Galip ha tolto la vita al donatore di Kerim, Tahir non avrà più dubbi e saprà bene da che parte stare. L'uomo provvederà a sistemare una spia nell'orologio del boss per aiutare Mehmet ad organizzare una retata. L'operazione questa volta non sarà sabotata, ma finirà ugualmente nel peggiore dei modi. Tahir si troverà faccia a faccia con Ali Galip e gli punterà la sua arma contro. Il boss inviterà l'uomo a sparare, ma lui riuscirà a resistere. Tahir gli dirà che per lui ormai non c'è nessuna speranza di salvezza, perché ha raccontato alla polizia tutti i suoi imbrogli e finirà i suoi giorni in carcere. Ali Galip si darà alla fuga, ma Tahir saprà per certo che non potrà andare lontano.

Nel frattempo, Mehmet inseguirà l'auto con il complice di Ali Galip, impaziente di sapere chi è il misterioso socio che finora gli ha permesso di farla franca con la polizia. La delusione per Mehmet sarà indescrivibile quando scoprirà che alla guida dell'auto c'è il suo collega Ilyas e che il socio del boss è suo padr. Sapere che Orhan è un malvivente distruggerà ogni certezza in Mehmet che punterà la sua arma, pronto ad arrestarlo. Orhan, però, riuscirà a disarmare suo figlio e successivamente non esiterà a sparare, colpendolo alla testa.

Mehmet lotterà tra la vita e la morte in Io sono Farah

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Orhan scapperà impunito mentre Mehmet giacerà per terra in una pozza di sangue con una grave ferita alla testa.

Dopo aver visto Ali Galip fuggire, Tahir si sentirà finalmente libero e manderà un messaggio a Farah per annunciare la loro partenza in Francia. L'uomo andrà al parcheggio e si ritroverà davanti a Mehmet in gravissime condizioni. Tahir non perderà tempo, prenderà il poliziotto e lo porterà in ospedale. Le condizioni saranno molto serie e Mehmet avrà bisogno di sangue. Tahir non si tirerà indietro e donerà il suo sangue al poliziotto e poco dopo arriverà Bade, a dir poco disperata. Mehmet lotterà tra la vita e la morte e finirà in coma, mentre Tahir sarà costretto a fuggire sperando che il poliziotto si svegli e riveli chi è stato a fare fuoco contro di lui.

Mehmet e Tahir: un legame che ancora non conoscono

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah è emerso che Mehmet e Tahir sono fratelli. Nessuno dei due conosce questa verità, ma al pubblico è già noto il loro legame. Entrambi sono figli di Mustafa, un vecchio amico di Orhan che ha ospitato lui e Vera per sfuggire ad Ali Galip. Quest'ultimo non si rassegnava all'idea di perdere la donna che amava e per questo ha organizzato una spedizione a casa di Mustafa, provocando una vera strage. Mustafa e sua moglie sono morti e Orhan è stato risparmiato solo perché Vera ha accettato di andare via con Ali Galip e sposarlo. I due figli di Mustafa erano presenti alla strage, ma ancora troppo piccoli per capire. Tahir era ancora in culla ed è stato preso da Ali Galip e Vera, mentre Mehmet, appena più grande, è stato adottato da Orhan.