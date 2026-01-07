Nelle prime puntate della seconda stagione di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, Behnam metterà Farah con le spalle al muro. L’uomo entrerà in possesso di un video che la incrimina per la morte di Ali Galip, dando inizio a un ricatto che avrà conseguenze drammatiche, costringendola a una scelta estrema pur di proteggere suo figlio e tenere nascosta la verità.

Ali Galip in fuga dalla polizia, mentre Farah viene rinchiusa da Behnam

Ali Galip morirà e la vicenda verrà a galla al debutto della seconda stagione. Sarà una giornata molto frenetica per lui, visto che dovrà sfuggire alla polizia: Mehmet vorrà incriminarlo per diversi reati, tra cui l'omicidio del donatore di Kerim, ma qualcosa andrà storto e lui riuscirà a scappare.

Nel frattempo, Farah finirà tra le mani di Behnam, che la terrà rinchiusa in una villa di Istanbul. Il suo obiettivo sarà riprendersi suo figlio, così la chiuderà in una stanza e andrà via con Kerim. Farah sarà disperata, ma, dopo aver lanciato l'allarme, Bade e Gonul correranno a salvarla.

Scontro tra Ali Galip, Bade e Gonul durante la fuga

Poco prima di varcare l'uscita, però, si troveranno davanti Ali Galip. Vorrà fargliela pagare per aver aizzato la polizia contro di lui e tra loro scoppierà uno scontro molto violento. L'uomo, però, riserverà la maggior parte del suo rancore alla nipote Bade, considerandola una traditrice per aver appoggiato Farah.

La strozzerà e sarà vicino a ucciderla, ma Gonul la salverà colpendo l'uomo con un vaso.

Lui perderà l'equilibrio e cadrà sopra un tavolino di vetro, rompendolo e uno dei pezzi finirà sul suo petto.

La morte di Ali Galip e il segreto che lega Farah, Gonul e Bade

Farah è un medico e sa bene che se dovesse estrarre quel pezzo, Ali Galip morirebbe dissanguato, così metterà da parte i dissapori e sarà pronta a chiamare un'ambulanza. Tuttavia, l'uomo sarà perfido fino all'ultimo, visto che dirà a Farah che Behnam è arrivato a Istanbul perché ha saputo da lui dell'esistenza di Kerim. Farah non vorrà passarci sopra, così toglierà il pezzo di vetro dal petto dell'uomo e lui morirà.

Le tre donne saranno complici di un segreto che non dovrà mai venire a galla, ma purtroppo qualcuno scoprirà ciò che è accaduto.

Infatti in quella casa erano presenti delle telecamere e Behnam avrà le prove che documentano quanto accaduto.

Con quei video minaccerà Farah: se non vorrà rischiare di allontanarsi da suo figlio e finire in prigione insieme a Gonul e Bade, dovrà vivere al suo fianco e lontano da Tahir. Nel frattempo, la famiglia Akinci non dubiterà della morte di Ali Galip: visti i problemi che ci sono stati con la polizia, crederanno che sia scappato all'estero.