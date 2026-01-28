Un nuovo, terribile sviluppo scuoterà le trame turche di Io sono Farah: Behnam sarà pronto a distruggere il legame tra madre e figlio pur di ottenere vendetta. Consumato dal rancore per l’odio che il piccolo Kerim nutrirà nei suoi confronti, l’uomo deciderà di giocare la sua carta più crudele: rivelare al bambino che Farah ha tentato di ucciderlo. Attraverso un piano calcolato e un ricatto senza scrupoli, Behnam costringerà Merjan a consegnare una verità traumatica nelle mani di un innocente, segnando un punto di non ritorno che rischierà di lasciare Farah senza più difese.

Il piano di Behnam per riconquistare Kerim: la terribile accusa contro Farah

Behnam non accetterà che Farah e Tahir l’abbiano allontanato da Kerim, e in più il bambino lo odia, mostrandogli tutta la sua rabbia e definendolo “cattivo e malvagio”. Per passare nuovamente come una persona “buona”, penserà di mettere in cattiva luce Farah, dicendo a Kerim che la madre ha tentato di ucciderlo accoltellandolo.

Il crudele ricatto di Behnam: Merjan costretta a mostrare a Kerim il ‘vero volto’ di Farah

Non sarà lui a dirglielo, ma Merjan. Sa che la cugina non può dirgli di no, visto che custodisce il suo segreto più macabro: è stata lei a tentare di porre fine alla vita dello zio Mahmud. Behnam porterà Merjan di fronte a casa di Farah, ancora ignara di ciò che dovrà fare.

Behnam parlerà con freddezza, porgendo a Merjan un documento: “Dovrei mostrare a mio figlio il vero volto di sua madre, Merjan. Dagli questo. Assicurati che lo guardi”. Lei abbasserà lo sguardo, esitante: “Ma è in persiano”. Behnam non mostrerà alcuna esitazione: “E tu credi che non gli abbia insegnato a leggere nella nostra lingua?”.

‘Kerim deve sapere’: la vendetta spietata di Behnam per distruggere l’innocenza del figlio

Merjan sbiancherà, intuendo la gravità di ciò che sta per accadere. Lui le confermerà ciò che ha intuito: “Hai capito bene. Riguarda il tentativo di farmi uccidere e poi di fuggire. Kerim deve sapere cosa ha provato a fare sua madre a suo padre. Così riconquisterò il suo affetto”.

Merjan proverà a fermarlo: “Non credi che sia troppo? È solo un bambino. Questa notizia lo traumatizzerà.”

Ma Behnam non ascolterà: “Farah non si è fatta scrupoli a raccontargli tutti i miei segreti. E io farò lo stesso”.

L’ordine spietato di Behnam: Merjan terrorizzata e il punto di non ritorno per Kerim

Il tono si farà improvvisamente minaccioso: “Merjan, stai attenta. Ascoltami bene. È un ordine. Non osare disobbedirmi”. Lei deglutirà, terrorizzata: “Ma mi impediranno di entrare. Come faccio a convincerli?”.

La risposta sarà spietata. Behnam le porgerà un regalo: “Prendi questo. Dallo a Kerim e digli che mi manca”. Poi concluderà: “Passa dalla porta o dalla finestra. Non mi importa come ci riesci.

Voglio che tu vada da lui”. Questa imposizione segnerà un punto di non ritorno. Merjan si troverà schiacciata tra la paura di Behnam e la consapevolezza di stare per infliggere una ferita profonda a un bambino innocente.