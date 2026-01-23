Farah compirà un gesto estremo e la trama turca di Io sono Farah arriverà a un punto di non ritorno: la donna sequestrerà Merjan per ritrovare Kerim e metterà Akbar davanti a un ricatto atroce. Dopo il sacrificio del figlio, che si consegnerà a Behnam pur di salvare la nonna, la protagonista deciderà di farsi giustizia da sola, trasformandosi in rapitrice pur di riavere il suo bambino.

Kerim scopre la verità su Behnam: il piano coraggioso per salvare la nonna

Quando Kerim si ritroverà davanti alla nonna Gulsima in pessime condizioni, capirà che la madre Farah non gli ha mentito quando gli ha raccontato che il padre, Behnam, è un uomo cattivo, che ha tenuto sua nonna in prigione per anni.

Il bambino si renderà conto che il padre, dopo averla portata per un giorno in Turchia – convinto di aver nuovamente bisogno della donna per donare il midollo a Kerim – la sta riportando nella sua prigione in Iran, così la salverà nascondendola in una camera dell'ospedale in cui è ricoverato.

Il sacrificio di Kerim per salvare Gulsima: il bambino si consegna a Behnam

Kerim si sacrificherà per il bene della nonna, consegnandosi deliberatamente al padre: solo così lui non potrà farle del male. Ma quando Farah scoprirà ciò che è accaduto, si dispererà e temerà che Behnam voglia riportare suo figlio in Iran. La polizia gli darà la caccia e Mehmet gli notificherà il divieto di espatrio, ma Farah lo sa: Behnam è talmente malvagio che non sarà di certo un divieto a fermarlo.

Così, cercherà di indagare nella famiglia Azadi per scoprire se qualcuno possa sapere dove si trovi Kerim.

Farah senza pietà: il sequestro di Merjan per piegare lo zio Akbar

Farah telefonerà allo zio Akbar, chiedendogli se ha la più pallida idea di dove si trovi suo figlio. Lui non sa nulla, anche perché si trova ad Ankara per lavoro. Farah temerà che stia dicendo bugie, così lo minaccerà. "Cosa credi che puoi ancora minacciarmi con quel video in cui sono in intimità con Rahsan?", dirà Akbar, ma Farah avrà tra le mani qualcosa che gli farà passare il suo atteggiamento indisponente, sua figlia Merjan: l’ha sequestrata.

Farah sarà chiara: se non l'aiuterà a trovare Kerim, sua figlia potrebbe fare una brutta fine. Ad Akbar non resterà che eseguire i suoi ordini.