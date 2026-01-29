Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 raccontano che Farah Ersadi ricatterà Rahsan, rivelandole che se non sabota le sue nozze con Behnam dirà a tutti che ha una storia con Akbar. La donna messa alle strette interromperà la cerimonia nuziale del figlio, dicendo che la protagonista potrebbe non essere pura per sposarsi a causa di Tahir.

Mahmud ordina a Behnam di sposare Farah

Mahmud farà il suo arrivo a Istanbul dove preciserà di essere il capo della famiglia Azadi poiché membro più anziano. L'uomo rimprovererà Behnam di aver intrapreso una storia peccaminosa con Farah, dalla quale ha avuto un figlio Kerim fuori delle nozze.

Behnam farà presente a suo zio di non aver intenzione di rinunciare alla donna. Mahmud, a questo punto, ordinerà al nipote di sposare la dottoressa in quanto ormai divorziata da Tahir. Behnam ordinerà a sua madre di organizzare la cerimonia nei minimi dettagli mentre Farah spererà che Tahir arrivi il prima possibile per salvarla dai guai.

Rahsan interrompe le nozze tra suo figlio e la protagonista

Le anticipazioni rivelano che Farah confesserà a Tahir di essere stata umiliata da Behnam per un anno intero poiché in possesso di un video capace d'incastrarla per l'omicidio di Ali Galip. Il criminale prometterà alla protagonista di recuperare il filmato e fuggire insieme a lei dalla Turchia. I propositi di Tahir verranno intercettati dagli uomini di Behnam che non esiteranno a tramortirlo e trasportarlo in una prigione iraniana.

Farah, a questo punto, non avrà altra scelta se non quella di ricattare Rahsan per non sposare Behnam. In questa circostanza, Tahir farà recapitare alla protagonista un video per dimostrare che Rahsan ha una storia con Akbar, il fratello del suo defunto marito. La dottoressa informerà la suocera di tale particolare e la inviterà a studiare un modo per annullare le nozze se non vuole che Mahmud e Behnam scoprano il suo segreto.

Rahsan interromperà la cerimonia a pochi attimi della pronuncia dei voti nuziali da parte della coppia. La donna si opporrà all'unione, dichiarando che qualche settimana prima Farah era stata rapita da Tahir e per questo potrebbe non essere pura per sposarsi. Mahmud dirà a Behnam che non può diventare il marito della protagonista, chiedendogli di aspettare tre mesi come prevedono le norme.

Con questo espediente la protagonista guadagnerà del tempo prezioso.

Behnam ha salvato Farah

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Farah è stata segregata da Behnam in casa dove ha subito delle pesanti vessazioni. La donna disperata ha cercato di togliersi la vita tagliandosi la vita ma è stata fermata dal padre di Kerim.