La memoria restituisce a Mehmet una verità atroce: a premere il grilletto contro di lui è stato suo padre Orhan. Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il protagonista inizierà una caccia all'uomo senza precedenti, mostrando a Bade quattro proiettili destinati ai suoi traditori. Orhan, Ilyas e Tahir finiranno nel mirino di un uomo che non ha più nulla da perdere e che è pronto a tutto pur di riprendersi la sua vita.

Mehmet ricorda l’attentato e scopre il coinvolgimento di Orhan

La vendetta di Mehmet prenderà forma nel momento in cui la memoria tornerà finalmente lucida.

Ripensando al giorno in cui ha rischiato di morire, ricorderà di essere stato colpito mentre stava tendendo una trappola ad Ali Galip per arrestarlo. Ricorderà che in un parcheggio sotterraneo ha visto sfrecciare un'auto: era convinto che a bordo ci fosse Ali Galip, ma la verità era un’altra. Dentro c’erano Ilyas e Orhan.

Da quella fuga ha capito che il padre era un complice di Ali Galip. Orhan ha sempre vissuto nel timore che il figlio potesse scoprirlo e denunciarlo: per questo ha tentato di ucciderlo ed è poi fuggito all’estero.

Mehmet rivela a Bade il piano di vendetta e mostra i quattro proiettili

Tuttavia, con la memoria ormai nitida, Mehmet si confiderà con Bade. Le mostrerà quattro proiettili, spiegando che ognuno è destinato a un traditore.

Il primo è per il padre Orhan, che per salvarsi la pelle ha preferito tentare di ucciderlo. Il secondo è per il suo complice, Ilyas. Il terzo, invece, è riservato a chiunque cercherà di ostacolare la sua vendetta.

"Non vuoi sapere a chi è destinato il quarto?", dirà Mehmet a Bade. La risposta non arriverà subito, ma nel corso della puntata diventerà chiaro chi è il vero obiettivo: Tahir.

Mehmet sequestra Tahir e lo costringe a collaborare

Mehmet entrerà in casa di Tahir mentre l’uomo dorme e lo immobilizzerà con del cloroformio. Quando si sveglierà, Tahir si troverà ammanettato e non capirà il perché. "Sei stato tu a farmi sospendere dalla polizia", dirà Mehmet, ignaro che dietro quella manovra ci sia in realtà Orhan.

"Adesso farai quello che ti dico, altrimenti ti faccio fuori", dirà Mehmet, illustrandogli il suo piano.

Il piano è chiaro: Tahir dovrà farsi consegnare da Ilyas un fascicolo della polizia. Quando Ilyas glielo consegnerà, sarà Mehmet a far emergere la corruzione, facendo finire i due in carcere, mentre Mehmet, in questo modo, potrebbe tornare al suo posto di commissario capo. Tahir sottosterà alle sue condizioni, fino a quando non riuscirà a liberarsi dalle manette. Avrà uno scontro fisico con Mehmet, colpendolo con la sua stessa stampella. Ma avrà pensieri ben più importanti a cui pensare: in quella giornata vorrà liberare Farah dalle grinfie di Behnam.